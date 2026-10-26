اكتشاف تمثال لامرأة وقرط مزخرف يعودان إلى آلاف السنين في اليابان

طوكيو-سانا

عثر علماء آثار في اليابان على تمثال طيني لامرأة يعود إلى نحو 1500 عام، وقرط طيني مزخرف يرجع تاريخه إلى نحو 2900 عام، في اكتشافين يقدمان شواهد على المعتقدات وأساليب الزينة والمهارات الحرفية لدى اليابانيين القدماء.

وذكر موقع «هيريتدج ديلي» المتخصص في أخبار الآثار والتراث، أمس الأحد، أن التمثال عُثر عليه في موقع نيشكامينوميا الأثري بمحافظة غونما وسط اليابان، فيما اكتُشف القرط في موقع شينفوكوجي الأثري بمحافظة سايتاما، خلال أعمال تنقيب أُجريت في تموز الماضي.

ويبلغ ارتفاع الجزء المتبقي من التمثال نحو 41 سنتيمتراً، وتظهر عليه تفاصيل للوجه والملابس وتسريحة الشعر، إلى جانب آثار صباغ أحمر، وتمسك الشخصية بيدها اليسرى جسماً يشبه العصا، فيما يرجع التمثال إلى النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي، خلال فترة كوفون التاريخية، ويُصنف ضمن التماثيل الطينية المعروفة باسم «هانيوا»، التي كانت توضع قرب التلال الجنائزية.

أما القرط، فيبلغ قطره نحو ثمانية سنتيمترات، ويتميز بزخارف حلزونية دقيقة وفتحات متقنة، لا يتجاوز سمك بعض أجزائه مليمتراً واحداً، كما عُثر على آثار صباغ أحمر على سطحه، ما يشير إلى أنه كان ملوناً في الأصل، ويرجع هذا الأثر إلى فترة جومون المتأخرة، قبل نحو ثلاثة آلاف عام.

وتتشابه زخارف القرط وشكله مع حُلي أثرية اكتُشفت في مناطق أخرى من اليابان، بينها محافظتا غونما وطوكيو، وهو ما قد يشير إلى تبادل الخبرات الفنية بين المجتمعات القديمة، كما تتيح تفاصيل التمثال دراسة جوانب من الملابس والزينة والمعتقدات خلال فترة كوفون.

ويسهم الاكتشافان في توسيع المعرفة بتاريخ المجتمع الياباني القديم، من خلال ما يقدمانه من شواهد على التقاليد الفنية والاجتماعية وتطور المهارات الحرفية عبر فترات تاريخية مختلفة.