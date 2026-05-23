السعودية تبث أكثر من 3 ملايين رسالة توعوية رقمية خلال موسم الحج

الرياض-سانا

واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، تنفيذ خطتها التقنية والتوعوية لموسم حج 1447هـ، عبر بث الرسائل التوعوية والإرشادية، بهدف تعزيز الوعي الشرعي والتنظيمي والصحي لدى الحجاج.

وذكرت وكالة واس السعودية، اليوم السبت، أن عدد الرسائل التي بثتها الوزارة منذ بدء موسم الحج بلغ أكثر من 3 ملايين رسالة توعوية وإرشادية، فيما تستهدف الوصول إلى 10 ملايين رسالة بنهاية الموسم.

وتقدم الرسائل بعشر لغات عالمية بما يسهم في إيصال المحتوى التوعوي إلى مختلف الجنسيات والثقافات المشاركة في الحج.

وتتضمن الرسائل محتوى توعوياً متنوعاً يركّز على بيان أحكام المناسك وآدابها، وتعظيم شعائر الله، والحث على الالتزام بالتعليمات التنظيمية والصحية والأمنية، إلى جانب تعزيز قيم التعاون واحترام الأنظمة والمحافظة على النظافة العامة.

وتُبث الرسائل عبر منظومة رقمية تشمل الشاشات الإلكترونية في الجوامع والمساجد ومراكز التوعية، إضافةً إلى خدمات الرد على الاستفسارات الشرعية بعدة لغات.

‏ ‏

وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) خلال موسم حج هذا العام 1447هـ، مراكز العمليات المتنقلة ‌‏(‏MOCS‏)، ضمن منظومة تقنية متقدمة تدعم الجهود الميدانية، وتعزز سرعة الاستجابة وجودة اتخاذ القرار لخدمة حجاج ‏بيت الله.‏