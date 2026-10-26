وزير الطوارئ لـ سانا: إطلاق أول خريطة لتوزع الألغام في سوريا قريباً

‏ ‏دمشق-سانا‏

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أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أن المركز الوطني للأعمال المتعلقة ‏بالألغام يعمل على تنفيذ الاستراتيجية الموضوعة لمكافحة الألغام خلال السنوات الثلاث ‏المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق أول خريطة لتوزع الألغام في سوريا قريباً، بهدف ‏تحديد المناطق الملوثة بالألغام وتعزيز جهود التعامل معها.‏

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وأوضح الصالح في تصريح لـ سانا على هامش معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة ‌‏«‏FORTIX 2026‌‏»، أن الألغام ومخلفات الحرب تمثل أحد أبرز التحديات التي ‏تواجه سوريا، نظراً إلى تأثيره المباشر على حياة المدنيين والأطفال، فضلاً عن عرقلته ‏جهود إعادة الإعمار والاستثمار في الأراضي الزراعية.‏

تطوير جهود إزالة الألغام

بيّن الصالح أن الوزارة تعمل على تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات المتطورة في ‏مجال إزالة الألغام بالتعاون مع ألمانيا وأوكرانيا، لافتاً إلى زيارة فريق أوكراني إلى ‏سوريا خلال الفترة الماضية، والتحضير لإيفاد فريق سوري إلى أوكرانيا قريباً، إلى ‏جانب تطوير القدرات الوطنية بالتعاون مع عدد من الدول والشركاء الدوليين.‏

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وأكد أن الوزارة تواصل تطوير الخطط والاستراتيجيات الخاصة بإزالة الألغام، رغم ‏التحديات القائمة، بهدف تحقيق نتائج ملموسة تسهم في حماية المدنيين وتمكين الأهالي من ‏استثمار أراضيهم الزراعية والمساعدة في إعادة إعمار المناطق المتضررة.‏

‏ غرفة عمليات مشتركة مع تركيا

في سياق تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستجابة للطوارئ، أكد الصالح أن الوزارة ‏تعمل على إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع تركيا للاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث ‏على جانبي الحدود، بما يسهم في تسريع عمليات التنسيق والاستجابة للحرائق والفيضانات ‏وغيرها من الكوارث.‏

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وأوضح وزير الطوارئ أن الحرائق التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي، وارتفاع ‏منسوب المياه في نهر الفرات داخل الأراضي التركية وما ترتب عليه من آثار في ‏سوريا، أظهرا أهمية تعزيز التنسيق المشترك، ولا سيما أن الحدود بين البلدين تمتد لنحو ‌‏910 كيلومترات.‏

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ولفت الصالح إلى أن غرفة العمليات المشتركة ستسهم في تعزيز سرعة الاستجابة وتبادل ‏المساعدة بين الجانبين، بما يضمن التعامل الفاعل مع الكوارث والطوارئ على طرفي ‏الحدود.‏

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وأوضح الصالح أن المشاركة في المؤتمرات الدولية، ومنها منتدى الأمن العالمي في ‏الدوحة، تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة والاستجابة للطوارئ، وتطوير التعاون ‏مع الدول المطلة على البحر المتوسط، إضافة إلى عقد اجتماعات مع عدد من الدول ‏لتعميق الشراكات القائمة، وتعزيز قنوات الاتصال والتنسيق.

‏ إغلاق أكثر من 165 مخيماً خلال ستة أشهر

في ملف المخيمات، كشف الوزير الصالح عن إغلاق أكثر من 165 مخيماً في سوريا ‏خلال الأشهر الستة الماضية، مشيراً إلى وجود 220 مخيماً إضافياً قيد إجراءات ‏الإغلاق.‏

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وأوضح أن الوزارة أطلقت قبل نحو شهر 238 مشروعاً ضمن مشاريع «سوريا بلا ‏مخيمات» في محافظات حلب وإدلب وحماة، وتعمل على زيادة عدد هذه المشاريع خلال ‏الفترة المقبلة، بالتوازي مع جهود إزالة الأنقاض والسواتر والعوائق التي تحول دون إعادة ‏تأهيل الأراضي والاستفادة منها.‏

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وأكد الصالح أن التوجه يتمثل في إنهاء ملف المخيمات بنهاية عام 2027، من خلال ‏تهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية بصورة آمنة وطوعية ‏وكريمة ومستدامة، بما يضمن عدم اضطرارهم إلى العودة مجدداً إلى المخيمات.‏

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وشدد الصالح على أن رؤية سوريا الخالية من المخيمات لا تقتصر على إغلاقها، بل ‏تقوم على جعل المناطق الأصلية للسكان قابلة للحياة ومستدامة، وتأمين الظروف اللازمة ‏لاستقرار العائلات فيها بعد عودتها.‏

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يذكر أن الجهود الحكومية لتنفيذ رؤية «سوريا بلا مخيمات» تتركز عبر مسار متكامل ‏يجمع بين تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة، وتنسيق العمل بين الوزارات ‏والمحافظات والجهات الدولية لضمان عودة الأهالي وإنهاء معاناة النزوح.‏

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