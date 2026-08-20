وزير الدفاع الكوري الجنوبي: بيونغ يانغ تمتلك ما بين 80 و120 سلاحاً نووياً

سيئول-سانا‏

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو باك اليوم الخميس: إن التقديرات تشير إلى ‏امتلاك كوريا الشمالية ما بين 80 و120 سلاحاً نووياً.‏

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” عن الوزير قوله خلال جلسة برلمانية: إن ‏سيئول ترى أن بيونغ يانغ تمتلك هذا العدد من الأسلحة النووية، لكنه أشار إلى عدم ‏إمكانية تحديد رقم دقيق، لافتاً إلى اختلاف التقديرات بين كوريا الجنوبية والولايات ‏المتحدة بشأن حجم الترسانة النووية الكورية الشمالية.‏

وأوضح آن أن بلاده “لا يمكنها الاعتراف رسمياً” بكوريا الشمالية كدولة نووية، مؤكداً ‏أن سيئول لا تعتزم تطوير أسلحة نووية، وأنها ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية في ‏إطار الردع النووي مع الولايات المتحدة.‏

وفي وقت سابق اليوم، أعرب الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ عن احترامه ‏لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تهيئة الظروف لاستئناف الحوار ‏مع كوريا الشمالية، بما في ذلك قرار تقليص المناورات العسكرية المشتركة بين ‏سيئول وواشنطن.‏

وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن في 16 من الشهر الماضي أن كبار القادة ‏العسكريين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اتفقوا على تعزيز التعاون ‏الأمني لمواجهة التحديات الإقليمية، ولا سيما التهديدات النووية والصاروخية لكوريا ‏الشمالية.‏