وزير الدفاع الكوري الجنوبي: بيونغ يانغ تمتلك ما بين 80 و120 سلاحاً نووياً

سيئول-سانا
قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو باك اليوم الخميس: إن التقديرات تشير إلى امتلاك كوريا الشمالية ما بين 80 و120 سلاحاً نووياً.
ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” عن الوزير قوله خلال جلسة برلمانية: إن سيئول ترى أن بيونغ يانغ تمتلك هذا العدد من الأسلحة النووية، لكنه أشار إلى عدم إمكانية تحديد رقم دقيق، لافتاً إلى اختلاف التقديرات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن حجم الترسانة النووية الكورية الشمالية.
وأوضح آن أن بلاده “لا يمكنها الاعتراف رسمياً” بكوريا الشمالية كدولة نووية، مؤكداً أن سيئول لا تعتزم تطوير أسلحة نووية، وأنها ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية في إطار الردع النووي مع الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق اليوم، أعرب الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ عن احترامه لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تهيئة الظروف لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، بما في ذلك قرار تقليص المناورات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن.
وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن في 16 من الشهر الماضي أن كبار القادة العسكريين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اتفقوا على تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التحديات الإقليمية، ولا سيما التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.