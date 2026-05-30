مقتل أربعة فلسطينيين في غزة وحملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية خلال عيد الأضحى

القدس المحتلة-سانا
قتل أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الجمعة، جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال اقتحام بلدات ومدن الضفة الغربية وتنفيذ حملات اعتقال ومداهمة تزامناً مع أيام عيد الأضحى.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” عن مصادر فلسطينية قولها: “إن طيران الاحتلال استهدف بغارة جوية مجموعة من المواطنين في شارع الوحدة غرب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، في حين قتل ثلاثة فلسطينيين آخرين في غارة للاحتلال استهدفت حي التفاح شرق المدينة”.
وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال ممارساتها القمعية، حيث اعتقلت شاباً فلسطينياً عند حاجز عسكري أقامته قرب قرية جيت شرق قلقيلية، عقب اقتحامها بلدة عزون والانتشار في أحيائها وتوقيف مركبات الفلسطينيين وتفتيشها.
وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال حارة دار عيسى وداهمت محال تجارية، وعمدت إلى التخريب والاستيلاء على محتوياتها من ألعاب الأطفال، في سياق التضييق المستمر على الفلسطينيين ومنعهم من الاحتفال بأجواء العيد.
وكان 3 فلسطينيين قتلوا في وقت سابق اليوم، جراء هجوم إسرائيلي بطائرة مسيّرة على منطقة مواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات مشددة في محيط الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، وسط انتهاكات متكررة تطال المصلين وسكان المنطقة، في إطار سياسة التضييق على الفلسطينيين.