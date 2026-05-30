مقتل أربعة فلسطينيين في غزة وحملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية خلال عيد الأضحى

القدس المحتلة-سانا

قتل أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الجمعة، جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، في ‏وقت واصلت فيه قوات الاحتلال اقتحام بلدات ومدن الضفة الغربية وتنفيذ حملات اعتقال ومداهمة تزامناً مع أيام عيد ‏الأضحى.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” عن مصادر فلسطينية قولها: “إن طيران الاحتلال استهدف بغارة جوية ‏مجموعة من المواطنين في شارع الوحدة غرب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، في حين قتل ‏ثلاثة فلسطينيين آخرين في غارة للاحتلال استهدفت حي التفاح شرق المدينة”.

وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال ممارساتها القمعية، حيث اعتقلت شاباً فلسطينياً عند حاجز عسكري أقامته قرب ‏قرية جيت شرق قلقيلية، عقب اقتحامها بلدة عزون والانتشار في أحيائها وتوقيف مركبات الفلسطينيين وتفتيشها‎.

وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال حارة دار عيسى وداهمت محال تجارية، وعمدت إلى التخريب ‏والاستيلاء على محتوياتها من ألعاب الأطفال، في سياق التضييق المستمر على الفلسطينيين ومنعهم من الاحتفال بأجواء ‏العيد‎.

وكان 3 فلسطينيين قتلوا في وقت سابق اليوم، جراء هجوم إسرائيلي بطائرة مسيّرة على منطقة مواصي بمدينة خان يونس ‏جنوبي قطاع غزة، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات مشددة في محيط الحرم الإبراهيمي ‏بمدينة الخليل، وسط انتهاكات متكررة تطال المصلين وسكان المنطقة، في إطار سياسة التضييق على الفلسطينيين‎.