مصرع 8 أشخاص جراء اندلاع ‏حريق في محل تجاري بشمالي الصين

‏ ‏بكين-سانا

‏

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جرّاء اندلاع حريق ‏في محل تجاري بمقاطعة خبي شمالي الصين.‏

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن السلطات المحلية قولها: إنّ الحريق اندلع ‏في الطابق الأرضي من المحل، ووصل رجال الإطفاء والشرطة وأفراد إدارة الطوارئ ‏والعاملون الطبيون بسرعة إلى موقع الحادث لإجراء أعمال الإنقاذ.‏

وأضافت السلطات أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في الحادث فيما أُصيب ثلاثة ‏آخرون بحروق متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفيات وحالتهم مستقرة، لافتة إلى أنه تم ‏إخماد الحريق ويجري حالياً تحقيق أوسع بشأن أسبابه.‏

وكانت السلطات الصينية أعلنت أمس مصرع خمسة أشخاص وإصابة 17 آخرين، ‏جراء انهيار جدار في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.‏