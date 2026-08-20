مصرع 8 أشخاص جراء اندلاع ‏حريق في محل تجاري بشمالي الصين

بكين-سانا
لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جرّاء اندلاع حريق في محل تجاري بمقاطعة خبي شمالي الصين.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن السلطات المحلية قولها: إنّ الحريق اندلع في الطابق الأرضي من المحل، ووصل رجال الإطفاء والشرطة وأفراد إدارة الطوارئ والعاملون الطبيون بسرعة إلى موقع الحادث لإجراء أعمال الإنقاذ.
وأضافت السلطات أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في الحادث فيما أُصيب ثلاثة آخرون بحروق متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفيات وحالتهم مستقرة، لافتة إلى أنه تم إخماد الحريق ويجري حالياً تحقيق أوسع بشأن أسبابه.
وكانت السلطات الصينية أعلنت أمس مصرع خمسة أشخاص وإصابة 17 آخرين، جراء انهيار جدار في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.