لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

لوكسمبورغ-سانا

أعلنت لوكسمبورغ، اليوم عزمها الاعتراف بدولة فلسطين قريباً.

ونقل موقع بوليتيكو عن رئيس وزراء لوكسمبورغ، لوك فريدن، ووزير خارجيته، كزافييه بيتيل قولهما أمام لجنة برلمانية: إن القرار النهائي بهذا الشأن قد يُتَّخذ في لوكسمبورغ في وقت لاحق من هذا الشهر خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ذلك سيتم بالتنسيق مع عدة دول أوروبية أخرى، بما فيها فرنسا وبلجيكا.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تزايد دعوات القادة الأوروبيين لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وإعلان العديد من الدول عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال الجمعية العامة.

كما تتزامن الخطوات الأوروبية مع مواقف دولية واضحة، حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي بأغلبية ساحقة “إعلان نيويورك”، الذي يدعو إلى تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، ويؤكد على تنفيذ حل الدولتين وفق جدول زمني واضح وخطوات محددة.