روسيا والبرازيل تعززان إمدادات النفط إلى الصين مع تراجع الشحنات العربية

بكين-سانا‏

أظهرت بيانات الجمارك الصينية تغيراً في مصادر إمدادات النفط الخام إلى الصين خلال ‏تموز الماضي، مع ارتفاع الواردات من روسيا والبرازيل، مقابل تراجع كبير في الشحنات ‏القادمة من عدد من دول الشرق الأوسط، جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية ‏والتوترات في مضيق هرمز‎.‎

ووفقاً لبيانات نقلتها وكالة رويترز اليوم الخميس، ارتفعت واردات الصين من النفط الخام ‏الروسي بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي إلى 9.15 ملايين طن، بما يعادل نحو 2.16 ‏مليون برميل يومياً، فيما زادت الواردات من البرازيل بنسبة 31.9 بالمئة إلى 4.98 ‏ملايين طن، أي نحو 1.17 مليون برميل يومياً‎.‎

في المقابل، تراجعت واردات الصين من النفط الخام العراقي بنسبة 98 بالمئة على أساس ‏سنوي إلى 100 ألف طن فقط، فيما توقفت الواردات من سلطنة عُمان خلال تموز‎.‎

كما انخفضت واردات النفط من السعودية، ثاني أكبر موردي الصين، بنسبة 28.7 بالمئة ‏إلى 5.33 ملايين طن، بما يعادل نحو 1.25 مليون برميل يومياً، وتراجعت الواردات ‏من الإمارات بنسبة 14.5 بالمئة إلى 2.43 مليون طن، أي نحو 570 ألف برميل ‏يومياً‎.‎

وأشارت البيانات إلى عدم تسجيل واردات صينية من النفط الخام من الولايات المتحدة أو ‏فنزويلا أو إيران خلال الشهر ذاته‎.‎

وتأتي هذه التحولات في ظل اضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد ‏ممراً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية، ما دفع الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى ‏الاعتماد على مسارات ومصادر بديلة لتأمين احتياجاتها من الطاقة‎.‎