مقتل شخصين بانفجار عبوات ناسفة إسرائيلية جنوب لبنان

بيروت- سانا

قتل شخصان وأصيب اثنان آخران بجروح اليوم الأربعاء، بانفجار عبوات ناسفة وضعتها القوات الإسرائيلية في النبطية جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، “أن شابين قتلا وجرح آخران في انفجار توصيلة عبوات ناسفة وضعتها القوات الإسرائيلية قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية في النبطية”.

من جهتها أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية بلغت 4348 قتيلاً و12703 جرحى، منذ 2 آذار الماضي وحتى 19 آب الجاري.

اعتداءات متواصلة

وفي النبطية، نفذ الجيش الإسرائيلي، سلسلة تفجيرات عنيفة عصر اليوم في محيط جبانة بلدة زوطر الشرقية.

كما نفذ تفجيراً كبيراً في بلدة كفرتبنيت أعقبه دوي 3 انفجارات في بلدة طلوسة، تردد صداها في منطقة النبطية.

فيما استهدف طيرانه الحربي ليلاً منزلاً في حي الدير في بلدة النبطية الفوقا، ما أدى إلى تدميره.

ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل.

كما أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير منزل في بلدة الخيام، في حين استهدفت دبابة ميركافا البلدة بـ4 قذائف، بينما نفذت قواته تفجيرات ضخمة في بلدات حولا، طلوسة، بني حيان، في قضاء مرجعيون.

وفي قضاء صور، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة في بلدة المنصوري، ما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة التي سقطت فيها.

بينما سجل تحليق مسير إسرائيلي فوق بيروت على علو منخفض.

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، ‏مستهدفة عدداً من البلدات والقرى بالقصف المدفعي والغارات الجوية وعمليات التفجير وإلقاء المسيرات.

يشار إلى أن لبنان وإسرائيل أبرما في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار ينص أساساً على نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اللبنانية، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت فيها بجنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين.