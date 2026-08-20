ندوة في حمص تدعو لتكامل الجهود لحماية الشباب من المخدرات ودعم المتعافين

حمص-سانا‏

دعا المشاركون في ندوة “معاً نحو مجتمع واعٍ وخالٍ من المخدرات”، التي أقامتها مديرية الثقافة في ‏حمص اليوم بقاعة سامي الدروبي في المركز الثقافي، إلى تكامل الجهود الأمنية والصحية والدينية ‏والقانونية والمجتمعية للحد من انتشار المخدرات، وتعزيز الوعي بمخاطرها، ودعم علاج ‏الأشخاص الذين يعانون من الإدمان وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.‏

وناقشت الندوة الواقع الميداني للمخدرات وأساليب مكافحتها والوقاية منها، وآثارها الصحية ‏والنفسية، وموقف الشريعة الإسلامية منها ودور القيم في تحصين المجتمع، إضافة إلى المسؤوليات ‏القانونية والحقوقية المترتبة على التعاطي، ودور الأسرة في الاكتشاف المبكر ومساندة المتعافين من ‏الإدمان.‏

الشباب في دائرة الاستهداف

وأوضح رئيس فرع مكافحة المخدرات في حمص ماهر الشبيب، في تصريح لمراسل سانا، أن ‏الشباب يمثلون الفئة الأكثر استهدافاً من مروجي المخدرات، ولا سيما في ظل ضعف معرفة بعضهم ‏بخطورة هذه المواد وتداعياتها على الفرد والأسرة والمجتمع.‏

وبيّن الشبيب أن التعامل مع المتعاطي يجب ألا يقتصر على محاسبته على الخطأ، بل يتطلب ‏مساعدته على الخروج من الإدمان وتأهيله وإعادة دمجه ليصبح فرداً فاعلاً في المجتمع، من خلال ‏مراكز التعافي وبرامج العلاج والمتابعة.‏

الوعي والقيم خط الدفاع الأول

بدوره، أكد خطيب جامع الصفا ومسؤول المكتبات في المراكز الثقافية بحمص الشيخ أنس تدمري، ‏أن الشريعة الإسلامية حرّمت المخدرات والمسكرات، لما تسببه من أضرار تطال الفرد والأسرة ‏والمجتمع، مشيراً إلى أن اتساع آثارها يجعل التصدي لها مسؤولية جماعية.‏

وشدد تدمري على أهمية توعية الشباب وتحصينهم بالقيم الأخلاقية والدينية، معتبراً أن الوعي ‏بخطورة المخدرات يمثل إحدى أبرز وسائل الوقاية منها والحد من انتشارها.‏

التدخل المبكر ودور الأسرة

من جهتها، أوضحت الباحثة المتخصصة في العلوم الإنسانية والتربوية والاجتماعية في مركز ‏الخالدية الصحي الدكتورة ياسمين المير، أن المركز يقدم خدمات لمساعدة الأشخاص الذين يعانون ‏من الإدمان، مؤكدة أهمية الرعاية الصحية والنفسية في تخفيف آثاره ومساعدة المتعافين على ‏استعادة حياتهم الطبيعية.‏

وأشارت المير إلى أن التعاطي قد يترافق مع اضطرابات صحية ونفسية وسلوكية، من بينها الأرق ‏والقلق والعصبية والهياج وضعف التركيز والقدرة على اتخاذ القرار والسيطرة على السلوك، وقد ‏تتطور في بعض الحالات إلى اضطرابات نفسية شديدة.‏

وأكدت أن التدخل المبكر والمتابعة المستمرة يسهمان في تحسين فرص التعافي، لافتة إلى أهمية ‏الحوار بين الأهل وأبنائهم، ودور الأسرة في اكتشاف المشكلة ومساندة المتعافين خلال مراحل ‏العلاج والتأهيل.‏

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن الوقاية تبدأ بالوعي، وأن حماية الشباب من المخدرات مسؤولية ‏مشتركة تتطلب تعاون الأسرة والمؤسسات الصحية والأمنية والدينية والثقافية والقانونية، بما يسهم ‏في بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على مواجهة هذه الآفة.‏

يُذكر أن وزارتي الداخلية والصحة أطلقتا في الـ26 من حزيران الماضي الحملة الوطنية لمكافحة ‏المخدرات ومعالجة الإدمان تحت شعار «سوريا دون مخدرات»، ضمن مقاربة تجمع بين الوقاية ‏والعلاج والتأهيل وإنفاذ القانون، وفي حمص، أطلقت مديرية الصحة منصة «بوابة التعافي» ‏للتعريف بخدمات علاج الإدمان وتسهيل الوصول إليها، فيما تقدم العيادة المركزية في البياضة ‏ومركزا الخالدية وكرم اللوز خدمات التقييم والدعم النفسي والاجتماعي والمتابعة بسرية ومجاناً.‏