كييف تتعرض لهجوم صاروخي باليستي وسط تحذيرات من ضربات جديدة

1 1886371 كييف تتعرض لهجوم صاروخي باليستي وسط تحذيرات من ضربات جديدة

كييف-سانا

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف، فجر اليوم الخميس، لهجوم بصواريخ باليستية، وسط تحذيرات من القوات الجوية الأوكرانية من صواريخ تتجه نحو العاصمة.

ونقلت وكالة (يو إن إن) الأوكرانية عن منشور للقوات الجوية، أنه عند الساعة 12:02 بعد منتصف الليل عبرت صواريخ باليستية منطقتي تشيرنيهيف وبولتافا باتجاه كييف، قبل أن تدوي عدة انفجارات قوية في العاصمة.

وأكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو وقوع هجوم صاروخي باليستي على العاصمة، داعياً السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وبحسب مصادر استخبارات أوكرانية مفتوحة فإن نحو 20 صاروخاً من طراز «زيركون» استُخدمت في الهجوم، مع تحذيرات من احتمال تنفيذ عمليات إطلاق إضافية.

وقال كليتشكو لاحقاً: إن أضراراً سُجلت في منطقة سفياتوشينسكي داخل موقع مشروع تطوير غير سكني، بينما اندلعت حرائق في مبانٍ غير سكنية بمنطقة دارنيتسكي.

تأتي هذه التطورات في ظل صراع ممتد منذ شباط 2022 يواجه جموداً دبلوماسياً ‏تاماً، وتحولاً واسعاً نحو الاعتماد على سلاح المسيّرات الانتحارية والصواريخ البالستية، والتي باتت الأداة ‏الرئيسية لإدارة حرب الاستنزاف الحالية وتجاوز خطوط الدفاع التقليدية. ‏

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