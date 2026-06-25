ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا إلى 164 قتيلاً

كراكاس-سانا

ارتفع عدد ضحايا الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مساء أمس الأربعاء إلى 164 قتيلاً على الأقل وألف جريح.

وأعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز بحسب ما نقلت عنها فرانس برس أن 164 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب نحو ألف بجروح في الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا أمس.

وأعقب الزلزال المزدوج حوالي ثلاثين هزّة أرضية، والذي يعدّ الأقوى منذ عام 1900.

وكانت رودريغيز أعلنت في وقت سابق مقتل 32 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 700 آخرين في حصيلة أولية جراء زلزالين قويين ضربا فنزويلا أمس الأربعاء، بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على ‏مقياس ريختر، الأمر الذي دفع السلطات إلى إعلان حالة ‏الطوارئ في البلاد.