مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون الصناعي والاستثمارات في مدينة باب الهوى الصناعية بإدلب

إدلب-سانا



بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة للشؤون الصناعية باسل عبد الحنان، مع نائب وزير الصناعة التركي أوروتش بابا إينان والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، في مدينة باب الهوى الصناعية بريف إدلب، آفاق التعاون الصناعي والاستثمارات.

واطلع الوفد التركي خلال جولة ميدانية في عدد من المنشآت والمعامل والمرافق الصناعية، على البنية التحتية والخدمات المقدمة، وبحث احتياجات المستثمرين والصناعيين وإمكانات تطوير القطاع، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، ودعم الاستثمار في المنطقة.

بحث تطوير البنية الصناعية وتشجيع الاستثمارات

وأوضح عبد الحنان في تصريح لـ سانا، أهمية اطلاع الوفد المباشر على الواقع الصناعي في المدينة، والعمل على فتح قنوات تعاون مشتركة تسهم في تطوير البنية الصناعية، وتشجيع الاستثمارات التي تخدم القطاعين السوري والتركي، مبيناً أن الوفد بدأ جولته بزيارة أهم المدن والمناطق الصناعية في الشمال السوري ومنها، مدن الراعي والشيخ نجار والباب الصناعية في محافظة حلب، قبل أن يختتم جولته في مدينة باب الهوى الصناعية بإدلب.

الاطلاع على فرص التكامل الصناعي

وأضاف عبد الحنان أنه تم الاطلاع على البنى التحتية للمدن المستهدفة وفرص التكامل الصناعي مع البنى التحتية للمدن الصناعية في الجنوب التركي، بهدف إيجاد آلية مناسبة للتنمية المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى وجود ورشة عمل مشتركة مزمع اقامتها في مدينة غازي عينتاب التركية خلال الشهر القادم، لبحث سبل التكامل السوري التركي وتفعيله على الأرض.

أكثر من 100 منشأة عاملة في باب الهوى

من جانبه أشار محمد صلاح غفير صاحب أحد المعامل في المدينة الصناعية في تصريح مماثل، إلى أن الزيارة تشكل فرصة مهمة لعرض احتياجات الصناعيين وإمكانيات المعامل القائمة، والاستفادة من الخبرات التركية في المجال الصناعي والتكنولوجي، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج، لافتاً إلى أن المدينة استطاعت تجاوز مرحلة الحرب وانتهاكات النظام البائد، بإقامة أكثر من مئة معمل على الأرض، وكلها قيد التشغيل، والمدينة بأكملها مستثمرة الآن.

ورحب غفير بوجود أفكار لتوسيع المدينة باتجاه الشرق والشمال، استجابة لطلب الكثير من الصناعيين للاستثمار فيها، مثمناً استعداد الوفد التركي لتفعيل جوانب للتعاون المشترك بين وزارتي الصناعة السورية والتركية، من خلال إقامة مشاريع استثمارية في سوريا، وخاصة بمدينة باب الهوى.

واطلع عبد الحنان برفقة بابا إينان والوفد المرافق له، في وقت سابق اليوم على واقع المنشآت الصناعية والإمكانيات الاستثمارية في المدن الصناعية في الراعي والباب والشيخ نجار بحلب.

وكان عبد الحنان بحث في الـ22 من حزيران مع وفد من شركة إسراء التركية، آفاق التعاون وآلية تنفيذ مشاريع تطوير وتأهيل مدينة باب الهوى الصناعية بريف إدلب.

وتعد مدينة باب الهوى من أهم التجمعات الصناعية في شمال غرب سوريا، وتضم عدداً من المعامل العاملة في قطاعات مختلفة، وتواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية، وتأمين مستلزمات الإنتاج، وتسويق المنتجات.