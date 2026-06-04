الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من مخاوف انتشار نووي بسبب تعذر تفتيش المنشآت الإيرانية

فيينا-سانا



حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن استمرار تعذر وصول مفتشيها إلى المنشآت النووية الإيرانية للتحقق من المواد النووية يثير مخاوف تتعلق بالانتشار النووي، داعية طهران إلى التعاون معها بشكل بنّاء لضمان تنفيذ إجراءات الرقابة والضمانات الدولية.



وذكرت الوكالة، في تقرير سري اطلعت عليه وكالة فرانس برس اليوم الخميس، أنها لم تتمكن من زيارة المواقع النووية الإيرانية منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في حزيران العام الماضي، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة عبر استهداف ثلاثة مواقع نووية رئيسية، إضافة إلى الضربات التي تعرضت لها هذه المنشآت منذ اندلاع الحرب الحالية بعد الثامن والعشرين من شباط الماضي.



وأشار التقرير إلى أن الوضع الذي نتج عن استهداف المنشآت النووية الإيرانية يعد غير مسبوق، إلا أن استئناف أنشطة التحقق والتفتيش دون تأخير يبقى أمراً بالغ الأهمية لضمان سلامة نظام الرقابة النووية.



وأوضح أن عدم تمكن الوكالة من التحقق من مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب ومنخفض التخصيب المعلن عنها سابقاً لمدة تقارب عاماً كاملاً، يتجاوز بكثير الفترات المعتمدة في إجراءات الضمانات الدولية، ما يثير قلقاً متزايداً بشأن مخاطر الانتشار النووي.



وكانت تقديرات الوكالة قبل الحرب في حزيران الماضي تشير إلى امتلاك إيران نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وهي نسبة تقترب من مستوى 90 بالمئة اللازم لصناعة سلاح نووي، فيما يتجاوز هذا المستوى بكثير سقف التخصيب المحدد في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.



ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران إلى الانخراط بشكل بنّاء مع الوكالة وتسهيل التطبيق الكامل والفعال لاتفاقات الضمانات.



ويأتي تقرير الوكالة في وقت تتواصل فيه المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن التوصل إلى تفاهمات تنهي التوترات القائمة، بينما يشكل مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إحدى أبرز القضايا الخلافية بين الجانبين.