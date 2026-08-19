اشتباكات واسعة وضربات جوية متبادلة تخلف ضحايا في روسيا وأوكرانيا

كييف وموسكو-سانا

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خلّفت الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا منذ مساء أمس الثلاثاء قتلى وجرحى ‏من الجانبين، مع تسجيل عشرات الغارات الجوية ومئات الاشتباكات على خطوط ‏القتال.‏

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية ” أوكرينفورم” عن مكتب المدعي العام الأوكراني قوله ‏في بيان: إن أربعة أشخاص قتلوا وأُصيب خمسة آخرون في ضربة روسية بطائرة ‏مسيّرة استهدفت حافلة في مدينة خيرسون جنوب البلاد.‏

وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 239 اشتباكاً بين قوات الدفاع الأوكرانية ‌‏والقوات الروسية على خطوط الجبهة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبينة أن القوات ‌‏الروسية شنت هجوماً بصاروخين، ونفّذت 87 غارة جوية ألقت خلالها 302 قنبلة ‌‏موجهة.‏

وأوضحت الهيئة أنّ قوات الدفاع الجوي اسقطت 56 طائرة مسيرة وصاروخين من ‌‏طراز “بانديرول” استخدمها الروس لمهاجمة الأراضي الأوكرانية منذ مساء أمس.‏

وفي المقابل أعلن حاكم جمهورية لوغانسك مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين ‏في هجمات أوكرانية، في حين أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية ، ‏ألكسندر شوفاييف، مقتل مدني وإصابة 18 آخرين جراء ضربات مكثفة طالت ‏المقاطعة.‏

كما أصيب 20 موظفاً في محطة زاباروجيا النووية في هجوم شنته القوات الأوكرانية ‏على موقف لوسائل النقل العام أمس، وفقاً لتصريحات مديرة الاتصالات في المحطة ‏يفغينيا ياشينا لوكالة “تاس”.‏

وقالت وزارة الدفاع الروسية: إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خمسة صواريخ “هيمارس” ‏و965 طائرة مسيرة أوكرانية، بينما استهدفت القوات المسلحة الروسية سفينة شحن ‏تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية محملة بمعدات عسكرية، مساء أمس ‏الثلاثاء، وذلك في البحر الأسود جنوب شرق أوديسا.‏

كما أعلنت عن استهداف خزانات وقود وزيوت تشحيم تابعة للقوات الأوكرانية في ‏ميناء تشورنومورسك”، والسيطرة على بلدة فوديانسكويه في جمهورية دونيتسك.‏

تأتي هذه التطورات في ظل صراع ممتد منذ شباط 2022 يواجه جموداً دبلوماسياً ‏تاماً، وتحولاً واسعاً نحو الاعتماد على سلاح المسيّرات الانتحارية، والتي باتت الأداة ‏الرئيسية لإدارة حرب الاستنزاف الحالية وتجاوز خطوط الدفاع التقليدية. ‏