السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات

الرياض-سانا

أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الإمارات، مجددة وقوفها إلى جانبها في الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن رئيس مجلس الوزراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأعرب عن استنكار المملكة للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت الإمارات، كما استعرض الجانبان المستجدات الإقليمية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما دعت وزارة الخارجية السعودية إيران إلى وقف هذه الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حسن الجوار.

وكان 3 أشخاص أصيبوا بجروح، أمس الإثنين جراء هجوم بطائرة مسيرة إيرانية، استهدف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية في الإمارات، في حين تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة “أدنوك” يوم الأحد للإصابة بمقذوفات شمال الفجيرة.