ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ونسيطر كلياً على مضيق هرمز

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مهدداً طهران برد عسكري وصفه بأنه سيكون أقوى بكثير في حال شنها هجمات جديدة في المنطقة.

وقال ترامب في تصريحات لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز”، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية تفرض حصاراً وصفه “بالجدار الفولاذي” على الموانئ الإيرانية.

وأضاف ترامب: “بعد أن ننتهي من هزيمة إيران، سأعلن قريباً أن مضيق هرمز هو أرض تابعة للولايات المتحدة”، وذلك في تصعيد جديد لمواقفه بشأن المضيق الاستراتيجي الذي يشهد توتراً متصاعداً منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.

وأشار ترامب إلى أن الحصار الأمريكي المفروض على إيران يكبدها خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات يومياً، معتبراً أن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران تترك تداعيات كبيرة على الاقتصاد الإيراني وتزيد الضغوط عليها.

وكان ترامب أكد الثلاثاء الماضي أن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز وبات مفتوحاً أمام حركة السفن التجارية، وقال: “إن الولايات المتحدة تتحكم بنسبة 100 بالمئة في المضيق”.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز منخفضة، ما يثير مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية، في ظل ارتفاع أسعار النفط مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.