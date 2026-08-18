أمير قطر يبحث مع الملك البحريني التطورات الإقليمية والدولية

الدوحة-سانا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.



وتشهد منطقة الشرق الأوسط حالة من عدم الاستقرار، حيث لا تزال الأنظار تترقب المفاوضات الأمريكية الإيرانية لوقف التصعيد، وإعادة حركة الملاحة إلى مضيق هرمز الذي شهد انخفاضاً كبيراً في حركة السفن، وأثر على التجارة العالمية.

