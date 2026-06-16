إصابة 4 أشخاص باعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا
أصيب أربعة أشخاص بجروح جراء اعتداءات إسرائيلية استهدفت مساء اليوم بلدات عدة في جنوب لبنان، في ظل استمرار عمليات القصف الإسرائيلي رغم الاتفاق المعلن بين واشنطن وطهران، والوساطة الباكستانية التي أكدت شمول التفاهم وقف العمليات على جميع الجبهات بما فيها لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية قرب مجموعة من الشبان في بلدة حداثا، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بجروح.
وفي بلدة ميفدون، شنت مسيّرات إسرائيلية ثلاث غارات متتالية استهدفت ساحة البلدة أثناء تجمع عدد من الأهالي لتفقد الأضرار الناجمة عن القصف السابق، من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.
كما تعرضت بلدتا النبطية الفوقا وبيت ياحون لقصف مدفعي وهجمات بمسيّرات إسرائيلية، من دون تسجيل إصابات.
من جهتها، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، أن وحدات الجيش تواصل تنفيذ مهماتها في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية، بما يشمل تفكيك القنابل غير المنفجرة، والكشف على الذخائر والأجسام المشبوهة ومعالجتها، إضافة إلى إزالة الركام وفتح الطرقات.
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بحثا اليوم التحضيرات لجولة التفاوض الجديدة مع إسرائيل، المقرّر عقدها الأسبوع المقبل في واشنطن، وذلك بعد الإعلان عن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والاتصالات التي أُجريت مع لبنان في هذا الإطار، بما قد يسهم في دفع مسار الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب.