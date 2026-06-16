إصابة 4 أشخاص باعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا‏

أصيب أربعة أشخاص بجروح جراء اعتداءات إسرائيلية استهدفت مساء اليوم بلدات ‏عدة في جنوب لبنان، في ظل استمرار عمليات القصف الإسرائيلي رغم الاتفاق المعلن بين ‏واشنطن وطهران، والوساطة الباكستانية ‏التي أكدت شمول التفاهم وقف العمليات على ‏جميع الجبهات بما فيها لبنان.‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية قرب ‏مجموعة من الشبان في بلدة حداثا، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بجروح.‏

وفي بلدة ميفدون، شنت مسيّرات إسرائيلية ثلاث غارات متتالية استهدفت ساحة البلدة ‏أثناء تجمع عدد من الأهالي لتفقد الأضرار الناجمة عن القصف السابق، من دون ورود ‏معلومات عن وقوع إصابات.‏

كما تعرضت بلدتا النبطية الفوقا وبيت ياحون لقصف مدفعي وهجمات بمسيّرات ‏إسرائيلية، من دون تسجيل إصابات.‏

من جهتها، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، أن وحدات الجيش تواصل تنفيذ مهماتها ‏في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية، بما يشمل تفكيك القنابل غير المنفجرة، ‏والكشف على الذخائر والأجسام المشبوهة ومعالجتها، إضافة إلى إزالة الركام وفتح ‏الطرقات.‏

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بحثا اليوم التحضيرات ‏لجولة التفاوض الجديدة مع إسرائيل، المقرّر عقدها الأسبوع المقبل في واشنطن، وذلك ‏بعد الإعلان عن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والاتصالات ‏التي أُجريت مع لبنان في هذا الإطار، بما قد يسهم في دفع مسار الحلول السلمية وإنهاء ‏حالة الحرب.‏