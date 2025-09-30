اليونيسف تطالب بالإجلاء الفوري لأكثر من 25 رضيعاً في حضّانات غزة

نيويورك-سانا

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” إلى الإجلاء الفوري لما لا يقل عن 25 رضيعاً مريضاً، أو خدجاً من حضّانات مدينة غزة، وذلك بعد أن استهدف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الحلو الذي يضم نحو نصف عدد هؤلاء الأطفال.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر طبية في قطاع غزة قولها: إن دبابات إسرائيلية تحاصر محيط المستشفى، حيث يرقد نحو 12 رضيعاً في الحضانات، بينما يتعرض المكان للقصف المستمر.

وقال ريكاردو بيريس المتحدث باسم اليونيسف: “حان الوقت لنقل هؤلاء الأطفال فوراً”، مضيفا: “لكن إلى أين ننقلهم؟ لا يوجد مكان آمن لهم”.

وتابع بيريس: إن “إجلاء الأطفال، وكثير منهم حديثو الولادة، سيعني نقلهم إلى عربات بدائية ملفوفين في بطانيات مع إمدادات الأكسجين المحمولة والقطرات، ومع ذلك، ربما يتعرضون للعدوى أو درجات الحرارة المتغيرة أو قد تنفد الإمدادات في أثناء النقل”.

وتسببت حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو عامين بانهيار المنظومة الصحية وخروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة، بينما يعاني العدد القليل المتبقي منها من الاكتظاظ ونقص حاد في الإمدادات الطبية، جراء استمرار القصف والحصار.

وتشهد مناطق شمال غزة حركة نزوح كبيرة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي رغم الدعوات الدولية المتزايدة لوقف العدوان وإنقاذ المدنيين من كارثة إنسانية متفاقمة.