ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 4346 قتيلاً منذ 2 آذار

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية إلى 4346 قتيلاً منذ 2 آذار الماضي.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن مركز عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة قولها في بيان: “إن الحصيلة التراكمية للاعتداءات الإسرائيلية بلغت 4346 قتيلاً و12301 جريح، منذ 2 آذار حتى 16 آب”.

وفي سياق متصل، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة كفرا دون وقوع إصابات، في قضاء بنت جبيل.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي طلعات جوية في أجواء القطاعين الغربي والأوسط وعلى علو متوسط، بينما حلقت المسيرات في أجواء المنصوري والساحل الممتد بين صور والمنصوري مروراً بأجواء رأس العين.

وأقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ عمليات تفجير واسعة في مشاع المنصوري مجدل زون جنوب صور، في حين تجدد الحريق في أحراج أهدن على المنحدرات الشمالية الغربية لجبل لبنان، بعدما تمكنت عناصر الدفاع المدني من إخماده، ما استدعى تدخل فرق من مختلف المراكز، مدعومة بعدد من الآليات، لمعاودة عمليات الإخماد والعمل على الحد من تمدد النيران.

وتواصل العناصر في هذه الأثناء عمليات الإخماد في موقع الحريق.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت منزلاً في قضاء النبطية جنوب لبنان إلى 13 قتيلاً و14 جريحاً.

يشار إلى أن لبنان وإسرائيل أبرما في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار ينص أساساً على نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اللبنانية، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت فيها بجنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين.