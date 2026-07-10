زيلينسكي: اتفاق سياسي مع الولايات المتحدة لإنتاج صواريخ «باتريوت» في أوكرانيا

كييف-سانا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوصل إلى اتفاق على المستوى السياسي مع الولايات المتحدة بشأن منح التراخيص اللازمة لإنتاج صواريخ “باتريوت” الاعتراضية من طراز “باك-3” في أوكرانيا، مشيراً إلى أن بلاده ستتلقى خلال الأيام المقبلة شحنة جديدة من هذه الصواريخ.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن زيلينسكي قوله للصحفيين عقب عودته من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تركيا: إن الجانبين توصلا إلى تفاهمات بشأن إنتاج صواريخ “باتريوت”، مؤكداً أهمية البدء سريعاً بالإجراءات الفنية لاستكمال التراخيص والانطلاق في الإنتاج داخل أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: إن بلاده ستتسلم خلال الأيام المقبلة حزمة مساعدات أمريكية جديدة، إلى جانب الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة.

وأوضح زيلينسكي أن المباحثات مع واشنطن لا تزال مستمرة بشأن اتفاق للإنتاج المشترك للطائرات المسيرة، مؤكداً أنه لم يتم حتى الآن توقيع اتفاق نهائي بهذا الشأن، لكنه أشار إلى وجود وثائق موقعة تتيح للولايات المتحدة الحصول على أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة الأوكرانية لأغراض الاختبار.

وكان زيلينسكي أعلن في 2 تموز الجاري أنه طلب من الولايات المتحدة منح بلاده ترخيصاً يتيح إنتاج منظومات “باتريوت”، وذلك عقب هجوم روسي استهدف العاصمة كييف وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وباتريوت هو نظام دفاع جوي أمريكي الصنع، وتعد صواريخ (باك-3) الاعتراضية من الأسلحة الغربية القليلة القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية التي تطلقها روسيا بشكل متزايد على المدن الأوكرانية، وتطالب أوكرانيا منذ فترة بتسريع تسليمها في ظل استمرار الهجمات الروسية على عدد من المدن الأوكرانية.