مقتل 4 أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على ‏جنوب لبنان

بيروت-سانا‏

قتل 4 أشخاص، وجرح آخرون في غارات إسرائيلية‎ ‎استهدفت جنوب لبنان، عند منتصف ليل اليوم الثلاثاء.‏

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن أربعة أشخاص قتلوا في ‏غارة إسرائيلية على بلدة المروانية في قضاء صيدا جنوب لبنان‎.‎

وفي سياق متصل أدت غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البازورية ‏في قضاء صور، إلى إصابة ثلاثة أشخاص‎.‎

وفي البقاع الغربي دوت انفجارات صواريخ، حيث سقط بعضها ‏بين بعلول والقرعون‎.‎

‏وقبل ساعات فقط، قتل شخصان وأصيب 23 آخرون بجروح، ‏جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة صور، وعدداً من البلدات ‏في جنوب لبنان.‏

ويأتي ذلك، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌‏الاتفاق ‏على خفض ‏التصعيد ووقف إطلاق النار في لبنان‎، في وقت ‏متأخر أمس الإثنين.‏

يشار إلى أن عدد ضحايا الغارات ‌‏الإسرائيلية على لبنان ارتفع ‏منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3433 قتيلاً و10395 جريحاً، ‏وفق وزارة الصحة اللبنانية.‏