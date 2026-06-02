مقتل 4 أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على ‏جنوب لبنان

بيروت-سانا
قتل 4 أشخاص، وجرح آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان، عند منتصف ليل اليوم الثلاثاء.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن أربعة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية على بلدة المروانية في قضاء صيدا جنوب لبنان.
وفي سياق متصل أدت غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البازورية في قضاء صور، إلى إصابة ثلاثة أشخاص.
وفي البقاع الغربي دوت انفجارات صواريخ، حيث سقط بعضها بين بعلول والقرعون.
وقبل ساعات فقط، قتل شخصان وأصيب 23 آخرون بجروح، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة صور، وعدداً من البلدات في جنوب لبنان.
ويأتي ذلك، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في لبنان، في وقت متأخر أمس الإثنين.
يشار إلى أن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان ارتفع منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3433 قتيلاً و10395 جريحاً، وفق وزارة الصحة اللبنانية.