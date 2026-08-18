شركة تكرير نفط يابانية تبدأ استيراد الخام السعودي عبر قناة السويس

طوكيو-سانا‏

أعلنت شركة إديميتسو كوسان اليابانية، ثاني أكبر شركة لتكرير النفط في البلاد، اليوم الثلاثاء، ‏بدء استيراد الخام السعودي من ميناء ينبع عبر طريقي قناة السويس ورأس الرجاء الصالح.‏

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الشركة نورياكي ساكاي قوله: “إذا وضعنا جانباً فترة الشحن ‏الأطول وتكاليف النقل الأعلى، فإننا لا نتوقع أي اضطراب كبير في شراء الخام”.‏

وحول الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي في اليمن، والتي جعلت مضيق باب المندب غير قابل ‏للعبور أمام معظم شحنات النفط، أوضح ساكاي أن الرحلات، التي كانت عادة تستغرق نحو 20 ‏يوماً، تأخذ حالياً ما بين 50 و60 يوماً، لكن الشركة اليابانية تعتزم مواصلة شراء الخام السعودي ‏عبر طريق السويس.‏

واستوردت اليابان 94 بالمئة من وارداتها النفطية من الشرق الأوسط في 2025، ومر 93 بالمئة من ‏تلك الكميات عبر مضيق هرمز، الذي بات في حكم المغلق منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ‏الإيرانية، ما دفع طوكيو إلى السحب من احتياطاتها الاستراتيجية والبحث عن إمدادات بديلة.‏

وبشأن تقليل الاعتماد على الخام من الشرق الأوسط، قال ساكاي: إن استمرار الحصول على نفط ‏المنطقة يجب أن يظل أولوية، مشيراً إلى الثقة طويلة الأمد بين اليابان والمنتجين في المنطقة.‏

وأضاف، أن التحول بشكل كبير إلى أنواع نفط من خارج الشرق الأوسط سيتطلب تعديلات مكلفة ‏على المصافي، وسيكون “استثماراً غير ضروري” بالنسبة لليابان.‏

وأقر ساكاي، في الوقت نفسه، بالمخاوف المتعلقة بالاعتماد الكبير لليابان على الخام الشرق ‏أوسطي، داعياً الحكومة وقطاع النفط إلى بحث سبل تحقيق توازن مناسب في مصادر الإمدادات.‏

ولا تزال حركة الشحن عبر مضيق ⁠هرمز متضررة بشدة؛ إذ ما زال عدد السفن العابرة محدوداً ‏مقارنة بأكثر من 130 سفينة كانت ⁠تبحر يومياً عبر المضيق قبل الحرب في الشرق الأوسط.‏