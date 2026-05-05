ملك البحرين يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات

المنامة-سانا

أدان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” أن ملك البحرين اعتبر خلال الاتصال الاعتداء الإيراني تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد ملك البحرين أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة هو جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، مجدداً تضامن بلاده الكامل مع الإمارات، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وصون مقدراتها.

وكان 3 أشخاص أصيبوا بجروح، في وقت سابق اليوم الإثنين جراء هجوم بطائرة مسيرة إيرانية، استهدف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية في الإمارات العربية المتحدة، في حين تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة “أدنوك” يوم أمس للإصابة بمقذوفات شمالي مدينة الفجيرة.