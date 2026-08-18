تادف تبدأ إعادة تأهيل ملعبها الرياضي

حلب-سانا
بدأ مجلس مدينة تادف بريف حلب الشرقي أعمال إعادة تأهيل الملعب الرياضي، بعد تعرضه لقصف النظام البائد خلال سنوات الثورة.
وأوضح رئيس مجلس مدينة تادف عمر أحمد العمر لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن أعمال تأهيل الملعب بدأت استجابة لمطالب الرياضيين وأبناء المدينة وريفها لاستئناف النشاط الرياضي فيه، وتشمل حالياً إزالة وترحيل ركام القصف والأنقاض المتراكمة داخل الملعب ومحيطه، وتسوية ودحل أرضيته وإعادة تأهيل السور المحيط به، تمهيداً لإعادة تجهيزه والاستفادة منه في الأنشطة الرياضية.
وأشار العمر إلى أن الملعب تعرض للقصف مرات عدة، وبأنواع مختلفة من الأسلحة، مبيناً أنه سيتم في مرحلة لاحقة تأهيل وتجهيز البنية التحتية اللازمة، وإعادة بناء الملعب بما يتناسب مع احتياجات الرياضيين وأبناء المدينة.
وشهدت مدينة تادف خلال سنوات الثورة دماراً واسعاً في البنى التحتية، ولا سيما المنشآت الخدمية والرياضية، إضافة إلى منازل المدنيين جراء قصف النظام البائد.