تادف تبدأ إعادة تأهيل ملعبها الرياضي

IMG 4558 تادف تبدأ إعادة تأهيل ملعبها الرياضي

حلب-سانا‏

بدأ مجلس مدينة تادف بريف حلب الشرقي أعمال إعادة تأهيل الملعب الرياضي، بعد ‏تعرضه لقصف النظام البائد خلال سنوات الثورة.‏

وأوضح رئيس مجلس مدينة تادف عمر أحمد العمر لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن ‏أعمال تأهيل الملعب بدأت استجابة لمطالب الرياضيين وأبناء المدينة وريفها ‏لاستئناف النشاط الرياضي فيه، وتشمل حالياً إزالة وترحيل ركام القصف والأنقاض ‏المتراكمة داخل الملعب ومحيطه، وتسوية ودحل أرضيته وإعادة تأهيل السور المحيط ‏به، تمهيداً لإعادة تجهيزه والاستفادة منه في الأنشطة الرياضية.‏

وأشار العمر إلى أن الملعب تعرض للقصف مرات عدة، وبأنواع مختلفة من ‏الأسلحة، مبيناً أنه سيتم في مرحلة لاحقة تأهيل وتجهيز البنية التحتية اللازمة، ‏وإعادة بناء الملعب بما يتناسب مع احتياجات الرياضيين وأبناء المدينة.‏

وشهدت مدينة تادف خلال سنوات الثورة دماراً واسعاً في البنى التحتية، ولا سيما ‏المنشآت الخدمية والرياضية، إضافة إلى منازل المدنيين جراء قصف النظام البائد.‏

IMG 4577 تادف تبدأ إعادة تأهيل ملعبها الرياضي
IMG 4564 تادف تبدأ إعادة تأهيل ملعبها الرياضي
IMG 4571 scaled تادف تبدأ إعادة تأهيل ملعبها الرياضي
بازار “التاجر الصغير” في جبلة لتعزيز إبداعات الأطفال وتشجيع روح المبادرة
250 ألف زائر في اليوم الأول لمعرض دمشق الدولي للكتاب
وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى يلتقي وفداً من أبناء الجالية السورية في استراليا
أسعار الفواكه والخضراوات في سوق برزة بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم
وقفة احتجاجية لطلاب معهد الفنون المسرحية للمطالبة بتحسين البنية الأكاديمية والإدارية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك