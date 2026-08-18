تادف تبدأ إعادة تأهيل ملعبها الرياضي

حلب-سانا‏

بدأ مجلس مدينة تادف بريف حلب الشرقي أعمال إعادة تأهيل الملعب الرياضي، بعد ‏تعرضه لقصف النظام البائد خلال سنوات الثورة.‏

وأوضح رئيس مجلس مدينة تادف عمر أحمد العمر لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن ‏أعمال تأهيل الملعب بدأت استجابة لمطالب الرياضيين وأبناء المدينة وريفها ‏لاستئناف النشاط الرياضي فيه، وتشمل حالياً إزالة وترحيل ركام القصف والأنقاض ‏المتراكمة داخل الملعب ومحيطه، وتسوية ودحل أرضيته وإعادة تأهيل السور المحيط ‏به، تمهيداً لإعادة تجهيزه والاستفادة منه في الأنشطة الرياضية.‏

وأشار العمر إلى أن الملعب تعرض للقصف مرات عدة، وبأنواع مختلفة من ‏الأسلحة، مبيناً أنه سيتم في مرحلة لاحقة تأهيل وتجهيز البنية التحتية اللازمة، ‏وإعادة بناء الملعب بما يتناسب مع احتياجات الرياضيين وأبناء المدينة.‏

وشهدت مدينة تادف خلال سنوات الثورة دماراً واسعاً في البنى التحتية، ولا سيما ‏المنشآت الخدمية والرياضية، إضافة إلى منازل المدنيين جراء قصف النظام البائد.‏