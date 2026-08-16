مصرع 6 أشخاص وإصابة 31 آخرين جراء حادث سير في الجزائر

photo 2026 08 16 12 15 13 مصرع 6 أشخاص وإصابة 31 آخرين جراء حادث سير في الجزائر

الجزائر-سانا

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 31 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة اليوم الأحد، جراء حادث سير وقع في ولاية النعامة شمال غرب الجزائر.

وأوضحت الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الحادث نجم عن انحراف حافلة لنقل المسافرين وانقلابها على الطريق الوطني رقم 06، ما أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة 31 آخرين، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان 25 شخصاً لقوا مصرعهم، وأصيب العشرات جراء حادث مروري وقع في 31 تموز الماضي ‏بمنطقة برحمون الكرمة بولاية بومرداس في الجزائر.‏

وبحسب المديرية العامة للحماية المدنية، فقد توفي 54 شخصاً وأصيب 2145 آخرون بجروح في 1667 حادث مرور سجل بعدة ولايات من الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 آب الجاري.

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