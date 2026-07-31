فلسطين تدين الاعتداء الإيراني على منشأة في الكويت ‏

القدس المحتلة-سانا‏

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاعتداء الذي استهدف مبنى في ‏دولة الكويت، مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً لسيادة الكويت وتهديداً لأمنها ‏واستقرارها.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، عن الوزارة قولها في بيان اليوم الجمعة: ‏إن الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة، وخرقاً لميثاق الأمم ‏المتحدة والقانون الدولي، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة ‏أراضيها.‏

وأكدت فلسطين تضامنها الكامل مع دولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً، ‏ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات، ودعم الإجراءات التي تتخذها ‏لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.‏

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت أمس الخميس، أن هجوماً إيرانياً استهدف ‏مبنى تابعاً لشركة صينية شمالي البلاد، ما أسفر عن وفاة أحد العاملين، ‏وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.‏