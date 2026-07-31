فلسطين تدين الاعتداء الإيراني على منشأة في الكويت ‏

القدس المحتلة-سانا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاعتداء الذي استهدف مبنى في دولة الكويت، مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً لسيادة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، عن الوزارة قولها في بيان اليوم الجمعة: إن الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة، وخرقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.
وأكدت فلسطين تضامنها الكامل مع دولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات، ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت أمس الخميس، أن هجوماً إيرانياً استهدف مبنى تابعاً لشركة صينية شمالي البلاد، ما أسفر عن وفاة أحد العاملين، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.