الدراجات النارية تشكل 90 بالمئة من حوادث السير في درعا خلال تشرين الأول

درعا-سانا
أعلنت مديرية صحة درعا تسجيل مشافي المحافظة 1042 حادث سير خلال شهر تشرين الأول الماضي، شكّلت حوادث الدراجات النارية نحو 90 بالمئة منها، في مؤشر على ارتفاع الحوادث المرورية المرتبطة باستخدامها.
وأظهرت الإحصائية التي نشرتها المديرية اليوم الأحد، عبر صفحتها على “فيسبوك”، توزع الحوادث على مشافي المحافظة بواقع 347 حادثاً في مشفى درعا الوطني، و209 في مشفى الحراك، و119 في مشفى جاسم، و117 في مشفى طفس، و95 في مشفى نوى، و87 في مشفى إزرع، و68 في مشفى بصرى الشام.
وأشارت المديرية إلى أن عدد حوادث السير المسجلة خلال تشرين الأول بلغ أعلى مستوياته مقارنة بالأشهر السابقة، مع ازدياد حوادث الدراجات النارية التي شكّلت نحو 90 بالمئة من إجمالي الحوادث.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على مخاطر الحوادث المرورية في المحافظة، وأهمية تعزيز إجراءات السلامة المرورية والتقيد بقواعد السير، والحد من السرعة الزائدة والقيادة المتهورة، ولا سيما بين سائقي الدراجات النارية.
وكان مدنيان توفيا وأُصيب أربعة آخرون، بينهم طفل، في 29 تشرين الأول الماضي، جراء تصادم سيارتين على طريق درعا – خربة غزالة.