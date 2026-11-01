الدراجات النارية تشكل 90 بالمئة من حوادث السير في درعا خلال تشرين الأول

درعا-سانا ‏

أعلنت مديرية صحة درعا تسجيل مشافي المحافظة 1042 حادث سير خلال شهر ‌‏تشرين الأول الماضي، شكّلت حوادث الدراجات النارية نحو 90 بالمئة منها، في مؤشر ‌‏على ارتفاع الحوادث المرورية المرتبطة باستخدامها.‏

وأظهرت الإحصائية التي نشرتها المديرية اليوم الأحد، عبر صفحتها على “فيسبوك”، ‌‏توزع الحوادث على مشافي المحافظة بواقع 347 حادثاً في مشفى درعا الوطني، و209 ‌‏في مشفى الحراك، و119 في مشفى جاسم، و117 في مشفى طفس، و95 في مشفى ‌‏نوى، و87 في مشفى إزرع، و68 في مشفى بصرى الشام.‏

وأشارت المديرية إلى أن عدد حوادث السير المسجلة خلال تشرين الأول بلغ أعلى ‌‏مستوياته مقارنة بالأشهر السابقة، مع ازدياد حوادث الدراجات النارية التي شكّلت نحو ‌‌‏90 بالمئة من إجمالي الحوادث.‏

وتسلط هذه الأرقام الضوء على مخاطر الحوادث المرورية في المحافظة، وأهمية تعزيز ‌‏إجراءات السلامة المرورية والتقيد بقواعد السير، والحد من السرعة الزائدة والقيادة ‌‏المتهورة، ولا سيما بين سائقي الدراجات النارية.‏

وكان مدنيان توفيا وأُصيب أربعة آخرون، بينهم طفل، في 29 تشرين الأول الماضي، ‌‏جراء تصادم سيارتين على طريق درعا – خربة غزالة.‏