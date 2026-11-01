آرسنال يهزم ليفربول وينفرد بصدارة الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

حقق آرسنال فوزاً ثميناً على مضيفه ليفربول بهدف دون رد، في المباراة التي ‏جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي لكرة ‏القدم، لينفرد بصدارة الترتيب.‏

وسجل المهاجم الألماني كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16، إثر كرة ‏عرضية من ديكلان رايس، مانحاً فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على ‏اللقب.‏

ورفع آرسنال رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، متقدماً بفارق ثلاث نقاط ‏على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة، فيما تجمد رصيد ‏ليفربول عند 15 نقطة في المركز الخامس.‏