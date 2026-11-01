آرسنال يهزم ليفربول وينفرد بصدارة الدوري الإنكليزي

لندن-سانا
حقق آرسنال فوزاً ثميناً على مضيفه ليفربول بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، لينفرد بصدارة الترتيب.
وسجل المهاجم الألماني كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16، إثر كرة عرضية من ديكلان رايس، مانحاً فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على اللقب.
ورفع آرسنال رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، متقدماً بفارق ثلاث نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 15 نقطة في المركز الخامس.