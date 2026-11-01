الأحد 1 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: آرسنال يهزم ليفربول وينفرد بصدارة الدوري الإنكليزي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

آرسنال يهزم ليفربول وينفرد بصدارة الدوري الإنكليزي

photo 2026 11 01 21 57 20 آرسنال يهزم ليفربول وينفرد بصدارة الدوري الإنكليزي
آرسنال ينفرد بصدارة الدوري الإنكليزي بفوزه الثمين على ليفربول

لندن-سانا

حقق آرسنال فوزاً ثميناً على مضيفه ليفربول بهدف دون رد، في المباراة التي ‏جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي لكرة ‏القدم، لينفرد بصدارة الترتيب.‏

وسجل المهاجم الألماني كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16، إثر كرة ‏عرضية من ديكلان رايس، مانحاً فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على ‏اللقب.‏

ورفع آرسنال رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، متقدماً بفارق ثلاث نقاط ‏على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة، فيما تجمد رصيد ‏ليفربول عند 15 نقطة في المركز الخامس.‏

رقم سوري جديد في ألعاب القوى بالبطولة العربية للناشئين
استعداداً لبطولة غرب آسيا للناشئات… منتخب سوريا بكرة القدم يقيم معسكراً تدريبياً في حلب
اتحاد كرة اليد يبحث في مؤتمره السنوي استضافة بطولات دولية وتوفير الصالات التدريبية
فضية لسوريا بالبطولة العربية للجودو
ريال بيتيس الإسباني يتعادل مع براغا البرتغالي في ربع نهائي الدوري الأوروبي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك