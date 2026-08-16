مصرع ستة أشخاص جراء عواصف وفيضانات اجتاحت ولاية إنديانا الأمريكية

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأمريكية مصرع ستة أشخاص، بينهم طفل، جراء عواصف وفيضانات اجتاحت ولاية إنديانا منذ يوم الثلاثاء الماضي.

ونقلت رويترز عن مركز عمليات الطوارئ في الولاية قوله في بيان أمس السبت: “إن الضحايا، إلى جانب الطفل، هم ثلاث نساء ورجلان”، مشيراً إلى أن حالتي وفاة وقعتا في مقاطعة ديلاوير، فيما سجلت حالة وفاة واحدة في كل من مقاطعات جينينجز وليك وبورتر ولابورت.

بدوره، أشار حاكم الولاية مايك براون إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه موافقته على طلب الولاية إصدار إعلان طوارئ رئاسي، ما يتيح توفير مساعدات اتحادية للتعامل مع الأضرار الناجمة عن العواصف والفيضانات.

وكانت عواصف شديدة ضربت الثلاثاء الماضي ولايات إيلينوي وإنديانا وأوهايو وكنتاكي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو مليون مشترك، فيما أعلنت السلطات في ولاية أوهايو وفاة شخص جراء الفيضانات بعد تعذر وصول فرق الطوارئ إليه في منطقة روزفيل.

وتأتي هذه الوفيات وسط موجة من الأحوال الجوية القاسية التي شهدتها عدة ولايات أمريكية في منطقة الغرب الأوسط، حيث تسببت العواصف والفيضانات بأضرار مادية واسعة واضطرابات في خدمات الكهرباء والنقل، ودفعت السلطات إلى تكثيف عمليات الإنقاذ والاستجابة للطوارئ.