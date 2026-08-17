من القراءة إلى المسرح والموسيقا.. حلب تختتم فعاليات مهرجان صيف سوريا

حلب-سانا

اختتمت في مدينة حلب، فعاليات مهرجان “صيف سوريا للعائلة”، الذي تضمن أنشطة رياضية وعلمية وثقافية ومسرحيات للأطفال، إضافة إلى تحدي القراءة، بمشاركة أطفال من حلب وضيوف من مدينة إدلب.

وأوضح مدير المركز الثقافي في حلب مصطفى العبسي في تصريح لمراسل سانا، أن المهرجان الذي اختتم أمس الأحد، قدم للأطفال فسحة للنزهة وممارسة الأنشطة الرياضية والعلمية، إلى جانب تحدي القراءة والمسرحيات المخصصة للأطفال، مشيراً إلى مشاركة أطفال من مدينة إدلب في تحدي القراءة.

ولفت العبسي إلى أن مشاركة أطفال من مدن سورية في فعاليات المهرجان تعطيه طابعاً خاصاً، مبيناً أن المهرجان سيتكرر سنوياً، وأن مديرية الثقافة تواصل رعاية المواهب، وتقديم الأنشطة للأطفال.

وأوضح العبسي أن المركز الثقافي في العزيزية يحتضن عدداً من المواهب، ويقدم لها تدريبات أسبوعية في مجالات القراءة والرسم والخطابة والفصاحة والتدريب المسرحي، لافتاً إلى أن عدداً من الأطفال المشاركين في فعاليات المهرجان هم ثمرة هذه التدريبات.

من جهتها، قالت المشاركة جود بريمو، الحاصلة على المركز الأول في الموسم التاسع والمركز الثالث في الموسم العاشر من تحدي القراءة العربي: إنها تطمح إلى تمثيل سوريا في تحدي القراءة العربي في دولة الإمارات.

بدورها، أشارت رهف صياد، والدة إحدى المشاركات، إلى تنوع الأنشطة التي تضمنها المهرجان، مبينة أن ابنتها تشارك في فعاليات ثقافية، وأن هذه الأنشطة تتيح للأطفال ممارسة ما يحبونه واللعب في أجواء آمنة.

وانطلق مهرجان “صيف سوريا للعائلة ” بمدينة حلب في الـ 12 من آب الجاري في أرض سوق الإنتاج، وتضمن فعاليات علمية وثقافية وفنية متنوعة.