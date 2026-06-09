مجموعة شحن فرنسية تقلل من إمكانية عودة مضيق هرمز إلى سابق عهده

باريس-سانا

قللت مجموعة الشحن الفرنسية العملاقة (سي إم ايه-سي جي إم)، اليوم الثلاثاء، من إمكانية عودة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

ونقلت رويترز عن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة رودولف سعادة خلال جلسة استماع في البرلمان الفرنسي “حتى إذا تسنى التوصل إلى حل لإحلال السلام في الأسابيع المقبلة، فلا توجد ضمانة لعدم حدوث أزمة أخرى لاحقاً، ولا يمكن أن نبقى أسرى مضيق هرمز”.

وأضاف: “لن أتشبث بفكرة أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه وأن كل شيء سيعود كما كان… للأسف، أعتقد أن التصرف بهذه الطريقة لن يكون حكيماً” مشيراً إلى أن الشركة ماضية في تقديم مسارات بديلة، ولاسيما أن الشركة تنقل حالياً نحو ثلث عدد الحاويات إلى الخليج مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

وتُعد سي.إم.إيه سي.جي.إم ثالث أكبر شركة شحن حاويات في العالم وهي من بين الشركات التي تقطعت السبل بسفنها داخل الخليج منذ بدء الحرب التي أدت فعلياً إلى إغلاق المضيق الذي كان يمر عبره خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً قبل الحرب.

ومثل الشركات الأخرى المتنافسة معها، سارعت سي.إم.إيه سي.جي.إم التي تتخذ من مرسيليا مقراً إلى تجنب مضيق هرمز للوصول إلى الخليج، عبر نقل الشحنات براً وبالسكك الحديدية من موانئ أبعد.

وبلغ عدد السفن العالقة للشركة داخل الخليج 14 سفينة عند بداية حرب إيران بينما غادرت سفينتان منذ ذلك الحين، لكن إحدى السفن المتبقية تعرضت لهجوم الشهر الماضي، ما أسفر عن إصابة ثمانية بحارة.