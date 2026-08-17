رئيس الإمارات وسلطان ‏عمان يبحثان التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون

أبو ظبي-سانا



بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، مع سلطان عمان هيثم بن طارق، التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون بما يسهم في دعم أمن المنطقة واستقرارها.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والمساعي المبذولة لتعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسلام الإقليمي، لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.



وأكد الطرفان حرصهما على مواصلة التشاور بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة، والتي تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك للحفاظ على أمنها واستقرارها.



وكان رئيس الإمارات بحث مع سلطان عمان خلال اتصال هاتفي في 16 تموز الماضي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

