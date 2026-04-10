تضامن عربي واسع مع لبنان في وجه الهجمات الإسرائيلية

عواصم-سانا

جددت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، التأكيد على تضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة ما يتعرض له من هجمات إسرائيلية.

وفي اتصال هاتفي بين أمين عام الجامعة “أحمد أبو الغيط” ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أكد أبو الغيط ضرورة شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعرب عن دعمه للقرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها.

التعاون الخليجي يجدد دعمه

وجدد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، موقف المجلس الثابت والداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية، وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأعرب البديوي في بيان، عن ترحيبه بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني، والذي يطلب فيه من الجيش والقوى الأمنية المباشرة فوراً، تعزيز وبسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها، معتبراً أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز مؤسساتها الشرعية.

بدورها، جدّدت قطر على لسان وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، إدانتها لسلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة في لبنان.

وأكد الخليفي في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي تضامن الدوحة الكامل مع الجمهورية اللبنانية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وتأكيد موقفها الثابت تجاه وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الخميس، عن سقوط 303 قتلى و1150 جريحاً، في حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على لبنان يوم الأربعاء الماضي، مع تواصل عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض في عدة مناطق تعرضت للاستهداف.