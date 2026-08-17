قتيل وإصابات في تصعيد للاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية وغزة

القدس المحتلة-سانا



قتل فلسطيني، اليوم الإثنين، متأثراً بإصابته جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة، بينما أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن فلسطينياً توفي متأثراً بإصابته جراء قصف إسرائيلي استهدف شارع البركة في مدينة دير البلح.

اعتقالات واعتداءات

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من قرية فقوعة شمال شرق جنين، بعد أن احتجزهما مستوطنان مسلحان أثناء وجودهما في أراضي القرية لقطف ثمار الصبار قرب بؤرة استيطانية جديدة.



وفي قباطية، واصلت قوات الاحتلال اقتحام البلدة جنوب جنين، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها واعتقلت عدداً من الشبان، بينما صدمت مركبة نقل على مدخل البلدة، ما أدى إلى إصابة السائق وعدد من الركاب بجروح طفيفة.

عمليات هدم ومحاصرة منازل

وفي نابلس، هدمت قوات الاحتلال منشأة سكنية بمساحة 100 متر مربع، ومنزلاً من طابقين في قرية قلنديا شمال غرب القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.



أما في بلدة قصرة جنوب نابلس فواصل مستوطنون لليوم التاسع على التوالي، محاصرة منازل ثلاث عائلات في منطقة رأس العين، بحماية قوات الاحتلال، ومنعوا الفلسطينيين من الوصول إليها، كما أغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية إلى المنطقة بالسواتر الترابية.



وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، طالت عمليات الهدم خلال تموز الماضي 165 منشأة، بينها 80 منزلاً مأهولاً و8 منازل غير مأهولة و63 منشأة زراعية، كما نفذ جنود الاحتلال والمستوطنون خلال تموز الماضي 2256 اعتداء على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، بينها 1458 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال و798 نفذها مستوطنون.

