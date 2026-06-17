إصابة أربعة فلسطينيين واعتقال خمسة آخرين خلال اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب أربعة فلسطينيين، واعتقل خمسة آخرون اليوم الأربعاء، خلال حملة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع اعتداءات شنها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مستوطنين هاجموا المنازل في منطقتي بير قوزا والحريق، وحطموا عدداً من السيارات ونوافذ أحد المنازل، قبل أن تعتدي قوات الاحتلال على الأهالي الذين تصدوا للهجوم، ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين.

وفي مدينة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت شاباً بعد تفتيش منزله كما اعتقلت فلسطينياً من قرية بيت قاد شرق جنين، وفلسطينيين اثنين من مدينة نابلس ومخيم عسكر عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة وتحقيقات ميدانية مع عشرات السكان، واعتقلت أحد الأشخاص، كما حولت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية.

وفي بيت لحم، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً في منطقة عش غراب شرق بيت ساحور، وأوقفت السيارات وفتشتها، ما تسبب بأزمة مرورية في المنطقة.

وفي سياق متصل، أضرم مستوطنون النار في المسجد الكبير ببلدة جلجليا ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله، ما أدى إلى أضرار مادية، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت خلال اقتحامها المنطقة، دون تسجيل إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حملات اقتحام واعتقال يومية في مختلف مناطق الضفة الغربية، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.