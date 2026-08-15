قطر تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

الدوحة-سانا
أدانت دولة قطر تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك أعمال العنف الممنهج ضد المدنيين، معتبرة أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وامتداد للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان عبر منصة “إكس” اليوم السبت، أن هذه الاعتداءات تعكس نهج حكومة الاحتلال في تمكين المستوطنين من ارتكاب المزيد من الاعتداءات تحت حماية قوات الاحتلال وأجهزته الأمنية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وجددت الخارجية القطرية التأكيد على موقف بلادها الثابت والداعم لعدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت أمس حصار الاحتلال ومستوطنيه لبلدة قصرة جنوب مدينة نابلس، وما رافقه من حصار لمنازل عائلات فلسطينية منذ خمسة أيام، وتخريب لشبكات الكهرباء والمياه، مؤكدة أن سلطة الاحتلال استخدمت المستوطنين كأداة منفلتة للتخريب والتهجير القسري وتنفيذ مشروع الضم في الضفة الغربية، وتطالب بتدخل دولي لوقف إرهابهم.