قطر تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

الدوحة-سانا‏

أدانت دولة قطر تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ‏المحتلة، بما في ذلك أعمال العنف الممنهج ضد المدنيين، معتبرة أنها انتهاك صارخ ‏للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وامتداد للجرائم المرتكبة بحق الشعب ‏الفلسطيني.‏

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان عبر منصة “إكس” اليوم السبت، أن هذه ‏الاعتداءات تعكس نهج حكومة الاحتلال في تمكين المستوطنين من ارتكاب المزيد ‏من الاعتداءات تحت حماية قوات الاحتلال وأجهزته الأمنية.‏

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية للشعب ‏الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.‏

وجددت الخارجية القطرية التأكيد على موقف بلادها الثابت والداعم لعدالة القضية ‏الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود ‏عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.‏

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت أمس حصار الاحتلال ومستوطنيه لبلدة ‏قصرة جنوب مدينة نابلس، وما رافقه من حصار لمنازل عائلات فلسطينية منذ خمسة ‏أيام، وتخريب لشبكات الكهرباء والمياه، مؤكدة أن سلطة الاحتلال استخدمت ‏المستوطنين كأداة منفلتة للتخريب والتهجير القسري وتنفيذ مشروع الضم في الضفة ‏الغربية، وتطالب بتدخل دولي لوقف إرهابهم.‏