قطر وتركيا وباكستان يبحثون المستجدات في المنطقة وجهود خفض التصعيد فيها

أنقرة-سانا

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية قنا أن الاجتماع الثلاثي الذي جرى على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026 استعرض التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع بالحلول الدبلوماسية، بما يعزز الأمن والاستقرار، حيث أعرب أمير قطر والرئيس التركي عن شكرهم للجهود التي تقوم بها باكستان في هذا الشأن.

كما جرى، خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق إزاء مختلف التحديات بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وانطلقت في وقت سابق اليوم النسخة الخامسة من “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” الذي يستمر حتى الـ 19 من نيسان الحالي، تحت شعار “التعامل مع حالات عدم اليقين عند رسم المستقبل”.