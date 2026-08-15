الإمارات تدين اعتداء إيران على سفينة لـ”أدنوك” في مضيق هرمز

أبوظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الإيراني الذي استهدف سفينة تابعة لشركة “أدنوك” أثناء عبورها مضيق هرمز، من دون وقوع إصابات، معتبرة أن الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وأعمال قرصنة تهدد حرية الملاحة وأمن الطاقة العالمي.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان على منصة “إكس”، أن الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

وشدد البيان على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل إيران، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

وأكدت دولة الإمارات ضرورة وقف إيران هذه الهجمات، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

وكانت شركة “أدنوك” الإماراتية أعلنت في وقت سابق اليوم تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز مساء أمس الجمعة، من دون أن يسفر الاستهداف عن أي إصابات، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء هو الثاني من نوعه خلال يومين، بعد تعرض سفينتين تابعتين لها أمس الأول الخميس لهجوم أثناء عبورهما المضيق.