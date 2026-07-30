الاتحاد الأوروبي يخصص 3.47 مليارات يورو لدعم أوكرانيا عسكرياً

بروكسل-سانا

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس تخصيص 3.47 مليارات يورو إضافية لأوكرانيا، لتمويل شراء طائرات مسيرة وصواريخ وأنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة، في إطار برنامج دعم تبلغ قيمته الإجمالية 90 مليار يورو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي: إن التمويل الجديد يهدف إلى مساعدة أوكرانيا على تعزيز قدراتها الدفاعية وحماية مجالها الجوي، إلى جانب توسيع التعاون بين الصناعات الدفاعية الأوروبية والأوكرانية.

وأوضحت المفوضية أن المبلغ سيخصص لشراء طائرات مسيرة، بما فيها طائرات بعيدة المدى، إضافة إلى صواريخ وطائرات مقاتلة من طراز “غريبن”، على أن تُعتمد دفعات إضافية خلال الأسابيع المقبلة لدعم الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص 28.3 مليار يورو خلال عام 2026 لتعزيز القدرات الصناعية الدفاعية لأوكرانيا، في إطار برنامج دعم يشمل أيضاً مساعدات مالية للحفاظ على الخدمات العامة وتعزيز صمود الاقتصاد الأوكراني.

ووفقاً للمفوضية، قدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، دعماً تجاوز 220 مليار يورو، شمل مساعدات مالية وعسكرية وإنسانية.