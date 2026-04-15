يومان حاسمان قبل نهاية المهلة.. ترامب يستبعد تمديد الهدنة وتعزيزات أميركية تواكب سباق الاتفاق

عواصم-سانا

تتجه المواجهة في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية نحو مرحلة حاسمة، مع اقتراب انتهاء مهلة وقف إطلاق النار، في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يفكر في تمديد الهدنة الحالية، بالتزامن مع تحركات عسكرية أمريكية إضافية في المنطقة، ومساع دبلوماسية متسارعة لإطلاق جولة ثانية من المفاوضات.

وقال ترامب: إن الأيام المقبلة قد تكون “حافلة بالأحداث”، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق مع إيران يظل الخيار الأفضل، لأنه يتيح لها إعادة بناء اقتصادها، مشيراً إلى أن الحرب تقترب من نهايتها وأن تدخله المباشر حال دون امتلاك طهران سلاحاً نووياً في المرحلة الحالية.

من جهته أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الإدارة الأمريكية لا تسعى إلى اتفاق محدود، بل إلى صفقة شاملة تنهي الصراع بالكامل، مشيراً إلى إحراز تقدم في مفاوضات إسلام آباد رغم استمرار فجوة انعدام الثقة بين الطرفين.

تعزيزات عسكرية وضغط متصاعد

في موازاة المسار السياسي، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين: إن البنتاغون يعتزم إرسال نحو ستة آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، بينهم نحو 4200 عنصر من مجموعة بوكسر البرمائية ومشاة البحرية، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على إيران لدفعها نحو اتفاق.

وأكد البيت الأبيض إبقاء جميع الخيارات مطروحة، إذا لم تتخل طهران عن طموحاتها النووية، بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية نجاحها في تعطيل التجارة البحرية من وإلى إيران خلال أقل من 36 ساعة من بدء تنفيذ الحصار البحري.

كما اعترضت مدمرات أمريكية ناقلات نفط حاولت مغادرة موانئ إيرانية، فيما اضطرت سفن أخرى إلى تغيير مسارها أو العودة إلى المرافئ، في إطار تطبيق صارم للعقوبات البحرية الجديدة.

مضيق هرمز بين الحصار واستمرار العبور

ورغم تشديد الحصار البحري، أظهرت بيانات ملاحية استمرار عبور سفن شحن عبر مضيق هرمز، بينها سفن انطلقت من موانئ إيرانية أو رفعت العلم الإيراني، ما يعكس تعقيد المشهد البحري وعدم توقف الملاحة بشكل كامل.

كما سجل تموضع سفينة حربية هندية في خليج عمان مؤشراً إلى تنامي التحركات العسكرية الإقليمية لحماية خطوط الطاقة، بالتوازي مع استمرار حالة عدم اليقين لدى شركات الشحن والتأمين العالمية نتيجة المخاطر المرتبطة بالممر الحيوي.

وفي السياق نفسه، أشارت بيانات شحن إلى عودة ناقلة نفط صينية خاضعة للعقوبات الأمريكية إلى المضيق، بعد فشلها في تجاوز الحصار، في حين امتثلت سفن أخرى لتوجيهات القوات الأمريكية وأعادت تغيير وجهتها.

مساع دبلوماسية قبل انتهاء المهلة

سياسياً، تتواصل الجهود لإطلاق جولة ثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، رغم عدم تحديد موعد رسمي حتى الآن، مع ترجيحات بإمكانية عقدها خلال الأيام المقبلة في إسلام أباد.

وأكدت مصادر دبلوماسية استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين، بينما تعمل باكستان بالتنسيق مع مصر وتركيا على تضييق فجوات الخلاف، قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار في الـ 21 من نيسان الجاري.

وفي هذا السياق، بدأ رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف جولة إقليمية تشمل قطر والسعودية وتركيا، في إطار جهود دعم المسار التفاوضي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بالتزامن مع إعلان السعودية تقديم دعم إضافي لباكستان بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدعم ميزان مدفوعاتها.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة ضبط النفس واستئناف المفاوضات لتفادي مزيد من التصعيد في المنطقة.

تصعيد متواصل في جنوب لبنان

ميدانياً، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مناطق عدة في جنوب لبنان بينها بنت جبيل والخيام والنبطية وأنصارية، بالتوازي مع استمرار التوغل البري ومحاولات إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق عشرات الصواريخ من قبل ميليشيا حزب الله باتجاه شمال فلسطين المحتلة، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن الحزب نفذ نحو 19 هجوماً صاروخياً استهدف 12 مستوطنة.

كما تحدثت تقارير إسرائيلية عن محاولة عناصر من ميليشيا حزب الله اقتحام موقع عسكري جنوب لبنان، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عملية برية وصفها بالدقيقة لتعزيز خط الدفاع الأول في المنطقة.

في المقابل، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل أكثر من ألفي شخص منذ بداية التصعيد مطلع آذار الماضي، بينهم ما يزيد على عشرة قتلى خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

تحركات سياسية ومفاوضات لبنانية – إسرائيلية

سياسياً، اختتم وفدان من لبنان وإسرائيل اجتماعاً تمهيدياً في واشنطن تم الاتفاق خلاله على عقد مفاوضات مباشرة لاحقة بين الجانبين، في أول خطوة من نوعها منذ عام 1993.

وأعربت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة عن أمل بلادها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وعودة النازحين، فيما أشاد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بنتائج اللقاء.

وفي الوقت نفسه، تصاعد الانقسام السياسي الداخلي في لبنان بشأن مسار المفاوضات، وسط اعتراض ميليشيا حزب الله على هذه الخطوة وتحذيرات من انعكاساتها على الوضع الداخلي.

كما دعت مجموعة من الدول بينها المملكة المتحدة وكندا واليابان وسويسرا إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في لبنان والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

تحركات إقليمية لاحتواء التصعيد

إقليمياً، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن استمرار الهجمات على لبنان يضر بآمال السلام الإقليمي، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ودعم المسار التفاوضي.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار الوساطة الباكستانية، التي تحاول تثبيت المسار الدبلوماسي قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار الحالية.

الأسواق تراهن على الدبلوماسية

اقتصادياً، انعكست توقعات استئناف المفاوضات على تقلبات الأسواق العالمية، إذ سجلت الأسهم الآسيوية مكاسب ملحوظة، فيما ارتفعت أسعار النفط اليوم نتيجة حالة الغموض التي تكتنف حركة الملاحة عبر المضيق بعدما سجلت تراجعاً خلال اليومين الماضيين مع تنامي الآمال بقرب التوصل إلى اتفاق.

واستقر الدولار الأمريكي بعد سبعة أيام من التراجع، في حين اقتربت مؤشرات وول ستريت من مستويات قياسية، وسط رهانات المستثمرين على انتهاء الحرب خلال المرحلة المقبلة.

ورغم هذا التفاؤل، حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار تعطل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو تباطؤ حاد إذا استمر التصعيد.