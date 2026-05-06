الولايات المتحدة تغلق قنصليتها في بيشاور الباكستانية

بيشاور-سانا

أعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، نيتها إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني، وذلك “حرصاً على سلامة دبلوماسييها”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية الأميركية قولها في بيان: “إن سفارتنا في إسلام أباد ستتولى جميع المهام الدبلوماسية في إقليم خيبر بختونخوا “معتبرةً أن هذا القرار يعكس التزام واشنطن بسلامة دبلوماسييها والإدارة الفعالة للموارد.

ويقع إقليم خيبر بختونخوا على الحدود الباكستانية مع أفغانستان، وشهد هجمات ومعارك عنيفة بين القوات الباكستانية ومجموعات مسلحة هناك.

وكانت القنصلية الأمريكية في كراتشي أكبر مدينة في باكستان شهدت عملية اقتحام للأسوار الخارجية من قبل متظاهرين في آذار الماضي، تخللها إطلاق نار وسقوط عشرة قتلى.