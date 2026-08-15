إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة فلسطينيين، خلال حملة اقتحامات ومداهمات نفذتها في مناطق عدة بالضفة الغربية اليوم السبت.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن عدداً من الفلسطينيين، بينهم أطفال، أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله، بالتزامن مع هجوم شنه مستوطنون على حي شعب اللوز شمال غرب القرية، ومحاولتهم مداهمة عدد من المنازل فيه.

واعتقلت قوات الاحتلال رجلاً وزوجته وابنته عقب اقتحام عمارة سكنية في محيط الجامعة العربية الأمريكية بمدينة جنين، كما اعتقلت فلسطينياً آخر من حي المراح في المدينة.

وطالت حملة الاعتقالات فلسطينياً من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وآخر من ضاحية شويكة شمال طولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت قرية بير الباشا جنوب جنين، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، وحطمت محتوياتها، ونكلت بعدد من الأهالي.

وأصيب فلسطينيان أمس جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على بلدة سعير شرق الخليل بالضفة الغربية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً بعد أن دهسه مستوطن شمال الخليل.

ووفقاً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جنود الاحتلال والمستوطنون خلال شهر تموز الماضي 2256 اعتداء ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، بينها 1458 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال، و798 اعتداء نفذها المستوطنون.