انطلاق أعمال مشروع “إدلب تستحق” لتأهيل الشوارع والبنية التحتية في المدينة ‏

إدلب-سانا‏

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انطلقت في مدينة إدلب اليوم السبت أعمال مشروع “إدلب تستحق” بإشراف مجلس ‌‏المدينة، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تزفيت وتأهيل شوارع المدينة بالكامل، متضمنة ‌‏أعمال الإنارة وإصلاح الأرصفة المتضررة، لتحسين البنية التحتية والارتقاء بالواقع ‌‏الخدمي.‏

‏ ‏تأهيل شامل وتغطية للأحياء الرئيسية والفرعية

وأوضح رئيس مجلس مدينة إدلب أحمد دخان ‏ في تصريح لـ سانا أن خطة المشروع ‌‏تأهيل شوارع المدينة المتضررة، ضمن خطة متكاملة تشمل الإنارة وأعمال الصرف ‌‏الصحي لأحياء المدينة كاملةً، بما ينعكس مباشرة على حياة الأهالي وحركة السير في ‌‏المدينة.‏

‏ ‏وبين رئيس مجلس المدينة، أن المشروع يستهدف في البداية الشوارع الرئيسية ثم شوارع ‌‏الأحياء الفرعية، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي مليار و200 مليون ليرة سورية أي ما يعادل تقريباً 10 مليون دولار، ‏وتم اعتماد خطة تمويل المشروع الاستثماري من قبل ‏وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ‏وذلك ضمن خطة الموازنة لمجلس المدينة للعام الجاري التي تم ‏رفعها للوزارة سابقاً.‏

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وأكد دخان، أن المشروع سيسهم بتغيير معالم المدينة نحو الأفضل، ويظهر جماليتها ‌‏بالشكل الأمثل من خلال تخطيط الطرق وأعمال الإنارة.‏

رقابة هندسية وضمانة جودة التنفيذ ‏

من جانبه لفت مشرف المشروع أسامة شويش في تصريح مماثل، إلى أنه سيتم تنفيذ ‏الأعمال ‏وفق دفتر الشروط الفنية والمخططات المعتمدة، حيث تم تقسيم الطرق إلى ثلاثة ‏أنماط ‏تتضمن، التأهيل الكامل للطرق، وإعادة التزفيت فوق الطبقة القائمة، وأعمال ‏الترقيع ‏ومعالجة الحفر.‏

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وقال شويش: “إن جودة الخلطة الإسفلتية ستخضع لرقابة صارمة من المجبل وحتى ‌‏الفرش، عبر أخذ عينات مخبرية واعتماد مخابر جامعة حلب، ومراقبة السماكات ‌‏والمناسيب ودرجات الحرارة، مع إجراء اختبارات الاستواء والتصريف”، لافتاً إلى أنه ‌‏لن يتم اعتماد أي طريق على شكله الظاهري فقط، بل على نتائج الفحوص الميدانية ‌‏والمخبرية.‏

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وبين مشرف المشروع أن آلية الإشراف تعتمد على جهاز فني تابع لمجلس المدينة، حيث ‌‏لا يتم الانتقال لأي مرحلة قبل استلام المرحلة التي قبلها، مع توثيق يومي للكميات ‌‏والأعمال وربطها بالموقع والفحوص ومحاضر الاستلام، وأي عمل غير مطابق سيتم ‌‏إلزام المقاول بمعالجته قبل اعتماده مالياً.‏

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‏ ‏يشار إلى أن المشروع ينفذ خلال نحو ثلاثة أشهر، اعتباراً من اليوم السبت وحتى ‌‏منتصف ‏تشرين الثاني القادم، بالتعاون مع عدة جهات خدمية بالمحافظة.‏

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