انطلاق أعمال مشروع “إدلب تستحق” لتأهيل الشوارع والبنية التحتية في المدينة ‏

إدلب-سانا
انطلقت في مدينة إدلب اليوم السبت أعمال مشروع “إدلب تستحق” بإشراف مجلس المدينة، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تزفيت وتأهيل شوارع المدينة بالكامل، متضمنة أعمال الإنارة وإصلاح الأرصفة المتضررة، لتحسين البنية التحتية والارتقاء بالواقع الخدمي.
تأهيل شامل وتغطية للأحياء الرئيسية والفرعية
وأوضح رئيس مجلس مدينة إدلب أحمد دخان في تصريح لـ سانا أن خطة المشروع تأهيل شوارع المدينة المتضررة، ضمن خطة متكاملة تشمل الإنارة وأعمال الصرف الصحي لأحياء المدينة كاملةً، بما ينعكس مباشرة على حياة الأهالي وحركة السير في المدينة.
وبين رئيس مجلس المدينة، أن المشروع يستهدف في البداية الشوارع الرئيسية ثم شوارع الأحياء الفرعية، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي مليار و200 مليون ليرة سورية أي ما يعادل تقريباً 10 مليون دولار، وتم اعتماد خطة تمويل المشروع الاستثماري من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وذلك ضمن خطة الموازنة لمجلس المدينة للعام الجاري التي تم رفعها للوزارة سابقاً.
وأكد دخان، أن المشروع سيسهم بتغيير معالم المدينة نحو الأفضل، ويظهر جماليتها بالشكل الأمثل من خلال تخطيط الطرق وأعمال الإنارة.
رقابة هندسية وضمانة جودة التنفيذ
من جانبه لفت مشرف المشروع أسامة شويش في تصريح مماثل، إلى أنه سيتم تنفيذ الأعمال وفق دفتر الشروط الفنية والمخططات المعتمدة، حيث تم تقسيم الطرق إلى ثلاثة أنماط تتضمن، التأهيل الكامل للطرق، وإعادة التزفيت فوق الطبقة القائمة، وأعمال الترقيع ومعالجة الحفر.
وقال شويش: “إن جودة الخلطة الإسفلتية ستخضع لرقابة صارمة من المجبل وحتى الفرش، عبر أخذ عينات مخبرية واعتماد مخابر جامعة حلب، ومراقبة السماكات والمناسيب ودرجات الحرارة، مع إجراء اختبارات الاستواء والتصريف”، لافتاً إلى أنه لن يتم اعتماد أي طريق على شكله الظاهري فقط، بل على نتائج الفحوص الميدانية والمخبرية.
وبين مشرف المشروع أن آلية الإشراف تعتمد على جهاز فني تابع لمجلس المدينة، حيث لا يتم الانتقال لأي مرحلة قبل استلام المرحلة التي قبلها، مع توثيق يومي للكميات والأعمال وربطها بالموقع والفحوص ومحاضر الاستلام، وأي عمل غير مطابق سيتم إلزام المقاول بمعالجته قبل اعتماده مالياً.
يشار إلى أن المشروع ينفذ خلال نحو ثلاثة أشهر، اعتباراً من اليوم السبت وحتى منتصف تشرين الثاني القادم، بالتعاون مع عدة جهات خدمية بالمحافظة.