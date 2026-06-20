رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد التزام بلاده تجاه اللاجئين ويدعو إلى دعم دولي لعودتهم

إسلام أباد-سانا
أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، التزام باكستان الراسخ تجاه اللاجئين، داعياً المجتمع الدولي إلى تقاسم المسؤولية في دعم الدول المضيفة، وتيسير عودة اللاجئين وإدماجهم بكرامة.
ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن شريف قوله في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي أُحيا تحت شعار “حتى يصبح الجميع آمنين”: إن باكستان تنضم إلى المجتمع الدولي في التعبير عن التضامن مع اللاجئين حول العالم والإشادة بصمودهم وشجاعتهم في مواجهة النزوح، مضيفاً: إن هذا الشعار يذكّر بأن الأمن حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن حماية وإعادة تأهيل النازحين مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي.
وأشار رئيس الوزراء في معرض حديثه عن تدفق اللاجئين الأفغان عقب أحداث عام 1979، إلى أن باكستان فتحت حدودها، وقدمت الدعم لملايين الأفغان رغم محدودية مواردها، موفرةً لهم المأوى والرعاية والفرص لأجيال متعاقبة.
وأضاف: إن باكستان أنشأت مخيمات ومستوطنات للاجئين، وظلت من أكبر الدول المضيفة للاجئين في العالم لأكثر من أربعة عقود، حيث أُتيحت للأسر الأفغانية المقيمة فيها فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل والخدمات الأساسية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا في وقت سابق اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، إلى تعزيز التضامن والتحرك بقوة لحماية الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح من أوطانهم بسبب النزاعات أو الاضطهاد.
ويُحتفل باليوم العالمي للاجئين في العشرين من حزيران من كل عام، حيث يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء على معاناة هؤلاء، وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم، وذلك برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.