رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد التزام بلاده تجاه اللاجئين ويدعو إلى دعم دولي لعودتهم

إسلام أباد-سانا‏

أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، التزام باكستان الراسخ ‏تجاه اللاجئين، داعياً المجتمع الدولي إلى تقاسم المسؤولية في دعم الدول المضيفة، وتيسير ‏عودة اللاجئين وإدماجهم بكرامة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن شريف قوله في رسالة بمناسبة اليوم العالمي ‏للاجئين، الذي أُحيا تحت شعار “حتى يصبح الجميع آمنين”: إن باكستان تنضم إلى ‏المجتمع الدولي في التعبير عن التضامن مع اللاجئين حول العالم والإشادة بصمودهم ‏وشجاعتهم في مواجهة النزوح، مضيفاً: إن هذا الشعار يذكّر بأن الأمن حق أساسي من ‏حقوق الإنسان، وأن حماية وإعادة تأهيل النازحين مسؤولية جماعية تقع على عاتق ‏المجتمع الدولي.‏

وأشار رئيس الوزراء في معرض حديثه عن تدفق اللاجئين الأفغان عقب أحداث عام ‌‏1979، إلى أن باكستان فتحت حدودها، وقدمت الدعم لملايين الأفغان رغم محدودية ‏مواردها، موفرةً لهم المأوى والرعاية والفرص لأجيال متعاقبة.‏

وأضاف: إن باكستان أنشأت مخيمات ومستوطنات للاجئين، وظلت من أكبر الدول ‏المضيفة للاجئين في العالم لأكثر من أربعة عقود، حيث أُتيحت للأسر الأفغانية المقيمة ‏فيها فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل والخدمات الأساسية.‏

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا في وقت سابق اليوم، بمناسبة ‏اليوم العالمي للاجئين، إلى ‏تعزيز التضامن والتحرك بقوة لحماية الأشخاص الذين ‌‏اضطروا إلى النزوح من أوطانهم بسبب النزاعات أو ‏الاضطهاد‌‏.‏

ويُحتفل باليوم العالمي للاجئين في العشرين من حزيران ‏من كل عام، حيث يخصص ‏لاستعراض هموم وقضايا ‏ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في ‌‏أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء على معاناة هؤلاء، ‏وبحث سبل تقديم المزيد من العون ‏لهم، وذلك برعاية من ‏المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة‎.‎