إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات في ريف السويداء الشرقي

دمشق-سانا
أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، عن إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات في الريف الشرقي للسويداء، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي بالمحافظة.
وبينت الإدارة في قناتها عبر التلغرام اليوم السبت، أن العملية أسفرت عن ضبط ومصادرة 37 كغ من مادة الحشيش المخدر.
وكانت الإدارة أعلنت في 12 من آب الجاري عن إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية باستخدام البالونات، وذلك خلال عملية أمنية في الريف الشرقي لمحافظة السويداء، أسفرت عن ضبط 70 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر و45 ألف حبة كبتاغون، إضافة إلى عدد من الوسائل والأدوات المستخدمة في عملية التهريب.