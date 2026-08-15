إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات في ريف السويداء الشرقي

photo 1 2026 08 15 18 13 15 إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات في ريف السويداء الشرقي

دمشق-سانا‏

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، عن إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات في الريف ‏الشرقي للسويداء، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي بالمحافظة.‏

وبينت الإدارة في قناتها عبر التلغرام اليوم السبت، أن العملية أسفرت عن ضبط ‏ومصادرة 37 كغ من مادة الحشيش المخدر.‏

وكانت الإدارة أعلنت في 12 من آب الجاري عن إحباط محاولة تهريب ‏شحنة كبيرة من ‌‏المواد المخدرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية باستخدام ‏البالونات، وذلك ‏خلال عملية أمنية ‏في الريف الشرقي ‏لمحافظة السويداء، أسفرت عن ضبط 70 ‏كيلوغراماً من مادة ‏الحشيش المخدر و45 ألف حبة ‏كبتاغون، إضافة ‏إلى عدد من الوسائل والأدوات ‌‏المستخدمة في عملية التهريب.‏

photo 2 2026 08 15 18 13 15 إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات في ريف السويداء الشرقي
photo 3 2026 08 15 18 13 15 إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات في ريف السويداء الشرقي
photo 4 2026 08 15 18 13 16 إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات في ريف السويداء الشرقي
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