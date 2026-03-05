قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلين بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، طفلين من أهالي قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال اعتقلت الطفلين أثناء رعيهما المواشي بالقرب من تل الأحمر الغربي، واقتادتهما إلى موقع عسكري لها.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الثلاثاء الماضي، شاباً أثناء رعيه الأغنام غربي قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي، وجرى اقتياده إلى داخل الأراضي المحتلة دون ورود معلومات حول مصيره.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال.