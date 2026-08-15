عشرون قتيلاً جراء زلزال بقوة 7.7 درجات قبالة سواحل إندونيسيا

AFP 20260815 C4Q34RR v1 HighRes IndonesiaQuake عشرون قتيلاً جراء زلزال بقوة 7.7 درجات قبالة سواحل إندونيسيا
A rescue team searches for victims in the ruins of the Laurensius Say Port in Maumere, Sikka, East Nusa Tenggara on August 15, 2026, after a magnitude 7.7 earthquake struck Flores Island. (Photo by ARNOLD WELIANTO / AFP)

جاكرتا-سانا

لقي 20 شخصاً مصرعهم وأصيب ستة آخرون جراء زلزال وقع اليوم السبت قبالة سواحل جزيرة فلوريس الواقعة شرق إندونيسيا، وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم عن المسؤول في عمليات البحث والإنقاذ بمدينة موميري قوله: إن المعلومات الواردة إلى فرق الإغاثة تفيد بمقتل 20 شخصاً وإصابة ستة آخرين، فيما لا يزال شخصتحت الأنقاض.

وتواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها في المناطق المتضررة، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وكان الزلزال قد تسبب في البداية بإصدار تحذيرات من تسونامي للمناطق الساحلية في نوسا تينجارا الشرقية والغربية وجنوب سولاويزي.

وعلى الرغم من رفع التحذيرات لاحقاً، حثت الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث (BNPB) السكان، وخاصة سكان المناطق الساحلية، على التزام الهدوء، وتجنب المباني المتصدعة أو المتضررة، واتباع تعليمات فرق الطوارئ.

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