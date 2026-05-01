ترامب يرفض طلب تفويض جديد من الكونغرس ويبلغه بانتهاء “الأعمال العدائية” في إيران

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا ينوي طلب موافقة الكونغرس لمواصلة أي تحرك عسكري ضد إيران، وذلك بعد انقضاء مهلة الـ 60 يوماً التي منحها له الدستور لشن عمليات عسكرية من دون الحصول على تفويض من المشرعين.

وأبلغ ترامب رئاستي مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة أمس الجمعة بأن “الأعمال العدائية في إيران قد انتهت”، وذلك بعد ضغوط مارسها الكونغرس لدفعه إلى طلب تفويض للمضي قدماً في الحرب التي دخلت شهرها الثالث.

وجاء في رسالة وجّهها ترامب إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون ورئيس مجلس الشيوخ بالإنابة تشاك غراسلي: “لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأمريكية وإيران منذ السابع من نيسان، لقد انتهت الأعمال العدائية التي بدأت في الـ 28 من شباط 2026”.

وبحسب الدستور الأمريكي، يملك الكونغرس وحده سلطة “إعلان” الحرب، إلا أن قانوناً صدر عام 1973 يسمح للرئيس بشنّ تدخل عسكري محدود للرد على حالة طوارئ ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة.

ويشير نص القانون إلى ضرورة حصول الرئيس على تفويض من السلطة التشريعية في حال نشر قوات لأكثر من 60 يوماً، وهو أمر يختلف عن إعلان الحرب.

وبدأت الحرب مع إيران في الـ 28 من شباط، لكن إخطار البيت الأبيض الرسمي للكونغرس ببدء الهجمات لم يصدر إلا بعد يومين، وانتهت الجمعة مهلة الستين يوماً التي ينبغي الحصول بعدها على التفويض.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: “لا أعتقد أنّ ما يطلبونه دستوري، مَن يطالبون بهذا الإجراء ليسوا وطنيين”، وأضاف: “لم يطلب أحد هذا الإجراء من قبل، ولم يطالب به أحد قط، فلماذا علينا أن نفعل نحن ذلك؟”.

ورفضت المعارضة الديموقراطية إعلان الرئيس بشأن ما يُفترض أنه انتهاء للأعمال العدائية، وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جين شاهين: “إن إعلان الرئيس ترامب انتهاء الحرب في إيران لا يعكس واقع عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين المعرضين للخطر في المنطقة، ولا التهديدات المستمرة لإدارته بتصعيد الأعمال العدائية، ولا إغلاق مضيق هرمز، ولا ارتفاع الأسعار” في الولايات المتحدة.

وأضافت في بيان صحفي: “شن الرئيس ترامب هذه الحرب دون استراتيجية ودون تفويض قانوني، وإعلان اليوم لا يغير من ذلك شيئاً”.

ومنذ اندلاع الحرب، حاول الديمقراطيون مراراً تمرير تشريعات تحدّ من الصلاحيات العسكرية لترامب ضد إيران، لكنّهم لم ينجحوا، إلا أنّ بعض المشرّعين الجمهوريين حذروا من أنهم قد يبدؤون، بعد انقضاء هذه المدة، بالمطالبة بأن يحصل البيت الأبيض على تفويض من الكونغرس.